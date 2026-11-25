SUA autorizează SpaceX să plaseze până la un milion de sateliți în spațiu pentru procesarea datelor. Primele lansări încep în 2027

1 minut de citit Publicat la 22:12 25 Noi 2026 Modificat la 22:12 25 Noi 2026

SUA autorizează SpaceX să plaseze până la un milion de sateliți în spațiu. Foto: Getty Images

Autoritatea de reglementare în telecomunicaţii din SUA, FCC, a autorizat miercuri SpaceX să lanseze până la un milion de sateliţi ca parte a proiectului său de centre de date plasate în spaţiu, transmite miercuri AFP, preluat de Agerpres.

De anul trecut, proiectele pentru astfel de centre de date pe orbită au proliferat. Pe lângă SpaceX şi constelaţia sa StarMind, Google îşi desfăşoară propria activitate sub numele de cod Suncatcher, iar Blue Origin a depus o cerere la FCC pentru Proiectul Sunrise.

Mai multe startup-uri sunt, de asemenea, în cursă, în special Starcloud, care a operat deja cu succes un procesor grafic de ultimă generaţie de pe un satelit la sfârşitul anului 2025. Google a realizat la rândul său această performanţă în octombrie.

Autorizaţia acordată SpaceX este valabilă până în 2040, potrivit unui document publicat miercuri pe site-ul Comisiei Federale pentru Comunicaţii.

SpaceX are avantajul de a deţine propriile vehicule de lansare, care au finalizat deja sute de misiuni.

În august, CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a promis o primă lansare în al patrulea trimestru al anului 2027 şi o creştere a puterii de calcul în 2028.

Compania sa a ajuns la un acord cu Nvidia, care îi va furniza procesoarele Vera Rubin de ultimă generaţie, special concepute pentru operaţiuni spaţiale.

Majoritatea programelor de centre de date spaţiale au o arhitectură similară: o constelaţie de sateliţi pe orbită terestră joasă (LEO) şi aproape unul de celălalt pentru a asigura o conectivitate fiabilă.

În cazul StarMind, aceşti sateliţi vor comunica cu cei din constelaţia reţelei de internet prin satelit Starlink a SpaceX, deja pe orbită, care vor transmite apoi datele către Pământ. Alte reţele concurente intenţionează să primească şi să trimită date direct către Pământ prin lasere.

Nu toate aspectele tehnice ale operaţiunii au fost încă rezolvate, în special rezistenţa procesoarelor la nivelurile ridicate de radiaţii din acest mediu. Observatorii menţionează, de asemenea, dificultatea de a rezista la temperaturi extreme sau de a evita daunele provocate de resturile spaţiale şi micrometeoriţi.