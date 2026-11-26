Un astronaut a devenit tată pentru a treia oară în timp ce se afla în spațiu. „Îi urăm bun venit noii noastre steluțe”

1 minut de citit Publicat la 09:34 26 Noi 2026 Modificat la 09:34 26 Noi 2026

Joshua Kutryk se află în prima sa misiune spațială. Foto: Getty Images

Un astronaut canadian a devenit tată pentru a treia oară în timp ce se afla la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), la sute de kilometri de Pământ. Soția sa, Heather Kutryk, a născut o fetiță, în timp ce acesta participă la o misiune spațială de șase luni, începută în octombrie, potrivit unui anunț făcut marți de Agenția Spațială Canadiană, relatează BBC.

Joshua Kutryk se află în prima sa misiune spațială.

„Chiar și la distanță, ne simțim incredibil de apropiați în timp ce îi urăm bun venit noii noastre steluțe în viețile noastre”, a declarat acesta într-un comunicat transmis de agenție.

Joshua Kutryk este al patrulea astronaut din istorie care ratează nașterea unui copil în timp ce se află la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Joshua și soția sa mai au doi copii mai mari, în vârstă de cinci și șapte ani.

Cei doi au descris zborul spațial al lui Joshua drept împlinirea unui vis din copilărie.

„Sperăm să le arătăm copiilor noștri că merită să urmărești visurile mari, că munca asiduă și determinarea contează și că, atunci când ai sprijinul familiei și al unei comunități puternice, lucruri extraordinare sunt posibile”, au spus ei.

Joshua Kutryk a fost singurul canadian selectat să facă parte din misiunea SpaceX Crew-13 a NASA, unde patru astronauți efectuează experimente științifice și testează noi tehnologii în spațiu.

Echipajul include și doi astronauți americani, Luke Delaney și Jessica Watkins, și un astronaut rus, Sergey Teteryatnikov.

De altfel, înainte de a deveni astronaut, Joshua Kutryk, originar din Fort Saskatchewan, provincia Alberta, a fost pilot de vânătoare și colonel în Forțele Aeriene Regale Canadiene. El a fost recrutat de Agenția Spațială Canadiană în 2017.