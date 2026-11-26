Fumatul, tot mai tolerat. Țigările electronice, tot mai criticate. Ce arată un studiu internațional

3 minute de citit Publicat la 10:46 26 Noi 2026 Modificat la 10:46 26 Noi 2026

Un studiu realizat pe aproape 20.000 de fumători arată că dezaprobarea fumatului a scăzut, în timp ce atitudinea față de vaping a devenit mai critică. Sursa foto: Getty Images

După decenii în care țigara a devenit tot mai greu de acceptat social, tendința pare să se inverseze. Un studiu internațional realizat pe aproape 20.000 de fumători arată că dezaprobarea față de fumat a scăzut în ultimii ani, în timp ce vapingul (utilizarea țigărilor electronice) este privit tot mai critic. Cercetătorii avertizează că această schimbare de percepție poate avea efecte asupra sănătății publice.

Ani la rând, una dintre cele mai eficiente arme împotriva fumatului a fost presiunea socială. Țigara a fost scoasă din restaurante, din birouri și din reclame, iar fumatul a ajuns să fie privit tot mai des cu dezaprobare. Datele noi arată însă că această presiune începe să slăbească.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, publicat în revista științifică Nicotine & Tobacco Research, a analizat cum s-au schimbat normele sociale privind fumatul și vapingul între 2016 și 2022. Cercetarea a inclus 19.915 adulți care fumau zilnic din Australia, Canada, Anglia și Statele Unite.

Rezultatele arată două tendințe care merg în direcții opuse.

În cazul fumatului, dezaprobarea a scăzut pe toate planurile:

proporția celor care percep o dezaprobare a fumatului din partea societății a scăzut de la 83,3% la 72,5%;

proporția celor care simt dezaprobarea persoanelor importante pentru ei a scăzut de la 63,5% la 54,3%;

opiniile personale negative despre fumat au scăzut de la 52,1% la 43%.

În cazul vapingului, evoluția a fost inversă:

opiniile negative despre vaping au crescut de la 32,8% la 49,1%;

dezaprobarea percepută din partea persoanelor apropiate a crescut de la 31,3% la 41,4%;

dezaprobarea percepută din partea societății a crescut de la 41,2% la 48,3%.

Cu alte cuvinte, în 2022, fumătorii participanți la studiu aveau o părere negativă mai frecvent despre țigările electronice decât despre țigările clasice.

„Un tipar îngrijorător”

Giang Vu, cercetătoare la Universitatea din Queensland, a explicat pentru MedicalXpress de ce rezultatele îi îngrijorează pe specialiști: „Normele anti-fumat s-au slăbit, în timp ce normele anti-vaping s-au întărit. Acest tipar este îngrijorător din perspectiva sănătății. Normele sociale sunt asociate cu decizia oamenilor de a renunța la fumat sau de a începe să vapeze, astfel că aceste schimbări contează pentru sănătatea publică.”

Problema, spune cercetătoarea, este că percepția publicului nu mai reflectă diferența de risc dintre cele două produse: „Vapingul, deși nu este lipsit de riscuri, prezintă mai puține riscuri pentru sănătate decât fumatul. O diminuare a dezaprobării fumatului poate reduce motivația de a renunța în rândul persoanelor cu cel mai mare risc. În același timp, o dezaprobare tot mai mare a vapingului îi poate descuraja pe cei care fumează să treacă la o alternativă mai puțin nocivă.”

Același fenomen, în țări cu reguli diferite

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate este că tendința a fost în mare parte aceeași în toate cele patru țări, deși acestea au abordări legislative diferite în privința țigărilor electronice. Diferențele au apărut doar la nivel: Anglia a înregistrat cea mai scăzută dezaprobare față de ambele produse, iar Canada cea mai ridicată dezaprobare a fumatului.

Giang Vu explică fenomenul prin existența unui „mediu informațional global”, în care relatările din presă și evenimentele cu impact internațional influențează felul în care oamenii privesc fumatul și vapingul, indiferent de țara în care trăiesc. Printre exemple se numără pandemia de COVID-19 și seria de afecțiuni pulmonare asociate utilizării țigărilor electronice sau a produselor de vaping, raportată în Statele Unite în 2019.

Într-un astfel de context, controversele legate de țigările electronice au ocupat un loc important în spațiul public, în timp ce țigara clasică a ajuns să fie privită cu mai multă îngăduință.

Mesaje diferite pentru oameni diferiți

Specialiștii subliniază că problema nu este avertizarea asupra riscurilor, ci modul în care acestea sunt comunicate. Pentru tineri și pentru persoanele care nu fumează, obiectivul rămâne prevenirea începerii consumului. Pentru adulții care fumează deja, informația despre diferențele de risc poate conta în decizia de a renunța la țigări sau de a căuta alternative.

„Rezultatele indică nevoia unei comunicări de sănătate publică care să transmită transparent și corect riscurile atât ale fumatului, cât și ale vapingului. Acest lucru le-ar permite persoanelor care fumează să facă alegeri informate, continuând în același timp să-i protejeze pe tinerii care nu au fumat niciodată”, a declarat Giang Vu.

Ce nu arată studiul

Autorii atrag atenția că cercetarea descrie schimbări de atitudine și de percepție în timp. Studiul nu a măsurat câți oameni au renunțat la fumat sau au trecut la alt produs și nu stabilește o relație de cauzalitate. Dacă aceste schimbări de percepție se vor traduce în comportamente diferite rămâne de urmărit în cercetări viitoare.