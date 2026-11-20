1 minut de citit Publicat la 12:06 20 Noi 2026 Modificat la 12:13 20 Noi 2026

Premieră mondială în medicină: Cercetătorii francezi au creat în laborator piele artificială gata de transplant. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai mulţi actori din sectorul public şi privat din Franţa, printre care şi Urgo, specialist în pansamente, au anunţat vineri că au reuşit să creeze în laborator piele artificială concepută pentru a fi "gata de grefare", un experiment care trebuie încă să îşi dovedească eficacitatea în cadrul studiilor clinice, informează AFP, conform Agerpres.

"Pentru prima dată în lume, am reuşit, în laborator, să creăm piele artificială gata de grefare", a declarat entuziasmat pentru AFP Guirec Le Lous, preşedintele grupului Urgo, specializat în cicatrizare.

"O realizare tehnologică" obţinută alături de partenerii săi reuniţi într-un consorţiu (Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice – CNRS –, Universitatea Lyon 1, Centrul de Studiu al Celulelor Stem, Institutul Francez al Sângelui – EFS – şi Dassault Systemes) care ar putea, potrivit acestuia, să deschidă calea către "o revoluţie medicală".

Ambiţia, pe termen lung, este de a pune la dispoziţia chirurgilor o piele artificială produsă în avans, fără prelevarea de celule de la pacient, conservată la minus 150 de grade Celsius şi, odată decongelată, disponibilă imediat în sala de operaţie pentru pacienţii cu plăgi severe, cum ar fi marii arşi.

"După decongelare, celulele sale rămân vii şi funcţionale", a explicat consorţiul într-un comunicat.

În prezent, autogrefa este tehnica chirurgicală cea mai des utilizată. Aceasta constă în prelevarea de piele sănătoasă de la pacient pentru a fi aplicată ulterior pe zonele arse.

Tehnologia aleasă constă în "a porni de la celule universale pentru a le determina să îndeplinească fiecare rolul pe care-l aşteptăm de la ele în piele, ca în viaţa reală" şi apoi "a organiza" aceste celule în trei dimensiuni pentru a "reproduce structura unei piele reale", a explicat Le Lous.

În acest stadiu, echipele sunt capabile să producă "aproximativ o sută de exemplare" din această piele, rezultatul a cinci ani de cercetare, adaugă el.

"Acest progres 100% francez" pregăteşte calea către un studiu clinic prevăzut "începând din 2030" în instalaţiile farmaceutice ale EFS şi către o "trecere la scara industrială în vederea comercializării până în 2040", potrivit comunicatului.

Urgo, care "face acum parte din cele zece companii din lume" care dispun de propria "bancă de celule" pentru pielea artificială, intenţionează să se doteze cu mijloacele industriale necesare pentru producţia pe scară largă, "la finalul acestui prim studiu clinic, până în 2032".

De altfel, modelele de piele artificială sunt deja utilizate la nivel mondial în cercetare, ca alternativă la anumite teste pe animale, de exemplu pentru testarea produselor cosmetice.