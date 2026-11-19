Consilierul prezidențial Radu Burnete. Foto: Agerpres

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat joi că este necesară o reformă a modului în care este finanțată Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în condițiile presiunilor tot mai mari asupra bugetului public, generate atât de situația de securitate, cât și de necesitatea reducerii deficitului bugetar, informează Agerpres.

"Chiar e necesară o reformă a modului în care Casa (n.r. CNAS) este finanțată. Pentru că dacă nu o facem, vom ajunge doar să cheltuim din ce în ce mai mulți bani și mereu să ne întrebăm pe ce se duc, că pacientul pare că e constant nemulțumit", a spus Burnete.

Prezent la ARPIM Forum 2026 - 30 de ani: Inovația care duce sănătatea mai departe, Radu Burnete a atras atenția că România se confruntă cu constrângeri bugetare importante, iar alocarea resurselor publice trebuie făcută cu responsabilitate, atât de autorități, cât și de mediul privat.

"Vreau să vă rog să fiți conștienți de constrângerile bugetare cu care se confruntă România și știu că pe premierul Niculescu asta îl preocupă foarte mult.

Din păcate, avem această situație securitară pe care o vedeți cu toții și asta ne obligă să ducem resursele statului și în alte zone în care nu eram obișnuiți să facem până acum. Și mai trebuie să reducem și un deficit foarte mare, pentru că vedeți contextul internațional în care suntem. Presiunea pe bugetul nostru este imensă și trebuie să fim foarte înțelepți și noi, cei din partea statului, unde cheltuim banii, dar și dumneavoastră, cei din mediul privat, unde ne cereți să cheltuim bani", a afirmat consilierul.