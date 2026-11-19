Donald Trump spune că „n-are rost” să-i ceară lui Xi să nu mai spioneze SUA: „Noi îi spionăm mai bine oricum”

1 minut de citit Publicat la 14:29 19 Noi 2026 Modificat la 14:29 19 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite și China se spionează reciproc, susținând că americanii sunt mai eficienți decât chinezii în culegerea de informații. Președintele american a declarat că nu ar avea prea mult rost să îi ceară Chinei să înceteze activitățile de spionaj, deoarece americanii desfășoară operațiuni similare.

„Noi spionăm China, iar ei ne spionează pe noi”, a declarat Trump într-un interviu transmis în direct de Fox News din Shenzhen, China, unde participă la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

„Cred că noi îi spionăm mai bine decât ne spionează ei”, a adăugat el.

Întrebat dacă îi va cere Chinei să înceteze activitățile de spionaj împotriva Statelor Unite, Trump a sugerat că o asemenea solicitare ar avea puține șanse de succes, având în vedere propriile activități de informații ale americanilor.

„Și ei îmi vor cere să încetez să fac asta, iar eu nu știu dacă aș accepta”, a spus el.

Trump a insistat și asupra importanței menținerii relațiilor cu China, invocând legăturile economice bilaterale.

„Facem foarte multe afaceri cu China”, a declarat el, prezentând relațiile sale personale cu liderii străini drept un avantaj.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Trump urma să participe la reuniunea trilaterală fără precedent cu dictatorii Jinping și Vladimir Putin, în timpul summitului APEC de la Shenzhen.