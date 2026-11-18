Lupta cu BPOC în România: De ce contează diagnosticul precoce și ce aduce noul ghid al pneumologilor

1 minut de citit Publicat la 13:55 18 Noi 2026 Modificat la 13:55 18 Noi 2026

BPOC afectează aproximativ 8,3% dintre români. Află care sunt riscurile exacerbărilor, importanța diagnosticării precoce și recomandările noului ghid pentru medici. Sursa foto: Getty Images

Respirația poate deveni o adevărată provocare pentru persoanele care suferă de BPOC. Aproximativ 8,3% dintre români se confruntă cu această afecțiune cronică, iar episoadele în care simptomele se agravează pot duce la complicații grave și chiar la spitalizare.

Riscurile bolii și impactul asupra sistemului medical

BPOC este o boală obstructivă a plămânului care reprezintă a treia cauză de mortalitate în lume. În fiecare zi, aproximativ 15 pacienți din România pierd lupta cu această boală. Situația este amplificată de faptul că o cotă însemnată din numărul pacienților rămâne nediagnosticată la timp.

Atunci când apar exacerbările (episoadele în care simptomele se intensifică), efectele nu se resimt doar la nivelul plămânilor, ci și la nivelul inimii, riscul de infarct miocardic se poate dubla în primele cinci zile după o criză moderată.Din punct de vedere financiar, impactul este uriaș: spitalizările ajung să coste aproximativ 264 de milioane de lei pe an în România, conform unei analize bazate pe date din perioada 2022-2023.

Soluții, prevenție și noul mini ghid pentru medici

Pentru a veni în sprijinul specialiștilor și al pacienților, de Ziua Mondială a BPOC, Societatea Română de Pneumologie a lansat un mini ghid dedicat medicilor, care oferă informații și soluții practice pentru diagnosticare, tratament și monitorizare.

Măsurile esențiale subliniate de medici includ:

Prevenția și screeningul: Renunțarea la fumat, atenția la noxe și poluanți, precum și efectuarea unei spirometrii (un test simplu, gratuit și nedureros). Prevenția, în special prin vaccinare, poate scădea rata mortalității cu 80-90%.

Managementul corect al bolii: Pacienții trebuie să învețe să își gestioneze afecțiunea, să comunice constant cu medicul și să facă controale periodice.

Intervenția la timp și diagnosticarea precoce sunt considerate vitale pentru a reduce riscul de complicații, spitalizări repetate și deces.