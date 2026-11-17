România extinde testarea genetică pentru 6 noi tipuri de cancer. Rogobete: "Sunt propuse pentru decontare începând cu 1 ianuarie 2027"

Modificat la 09:35 17 Noi 2026

Publicat la 09:35 17 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 09:35 17 Noi 2026 Modificat la 09:35 17 Noi 2026

România extinde testarea genetică pentru 6 noi tipuri de cancer. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că "extindem testarea genetică pentru încă 6 tipuri de cancer". Potrivit acestuia, proiectul de ordin este în transparență decizională, iar noile testări sunt propuse pentru decontare începând cu 1 ianuarie 2027.

Rogobete a enumerat cele șase noi categorii de afecțiuni oncologice pentru care urmează să se introducă testare genetică.

"Extindem testarea genetică pentru încă 6 tipuri de cancer. Un pas important pentru medicina oncologică personalizată în România.

Testarea genetică și adaptarea tratamentului oncologic în funcție de markerii tumorali reprezintă standardul de aur al medicinei oncologice moderne, oferind posibilitatea alegerii unor terapii adaptate caracteristicilor fiecărei tumori.

În urma discuțiilor cu Comisia de Oncologie din Ministerul Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis extinderea accesului pacienților din România la aceste testări de ultimă generație.

Proiectul de ordin este în transparență decizională, iar noile testări sunt propuse pentru decontare începând cu 1 ianuarie 2027.

Concret, introducem testări pentru șase noi categorii de afecțiuni oncologice:

Cancer tiroidian medular – testări RET și NTRK 1, 2 și 3.

Colangiocarcinom (cancer al căilor biliare) – testări FGFR2 și IDH1.

Tumori stromale gastrointestinale (GIST) – testări PDGFRA și NTRK 1, 2 și 3.

Melanom malign – testări BRAF V600 și PD-L1.

Cancer de prostată – testări BRCA1 și BRCA2.

Cancer scuamos al capului și gâtului – testarea expresiei PD-L1.

Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți?

Diagnostic molecular mai precis, identificarea terapiilor țintite și a imunoterapiilor potrivite și posibilitatea adaptării tratamentului în funcție de profilul biologic al tumorii.

În oncologie, fiecare zi contează. De aceea, proiectul stabilește și termene clare pentru transmiterea rezultatelor, de regulă în maximum 10 zile lucrătoare.

Felicit echipa CNAS, pe doamna președinte Larisa Mezinu-Bălan, echipa Ministerului Sănătății și pe toți cei implicați în acest pas important pentru dezvoltarea accesului pacienților cu cancer la diagnostic complex și de ultimă generație", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.