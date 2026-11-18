O chitanță de mână poate înlocui un contract de vânzare-cumpărare pentru o casă sau un teren? Decizia luată de o instanţă din România

O chitanță de mână poate înlocui un contract de vânzare-cumpărare pentru o casă sau un teren?. foto: gettyimages.com

O femeie din Mehedinţi care a cumpărat, doar în baza unei chitanţe de mână, cu 5.000 lei, un teren pe care se aflau o casă și o anexă, a reuşit să obţină la Tribunal o decizie care ține loc de contract de vânzare-cumpărare. Asta deşi prima instanţă a decis că acea chitanţă ar putea fi doar o promisiune de vânzare-cumpărare, informează Juridice.ro. Totuşi, cazul are particularităţile sale şi nu oricine poate deveni proprietar "cu acte în regulă" asupra unui imobil doar în baza unei chitanţe.

Totul a început în anul 2020, când o femeie a cumpărat doar cu o chitanţă de mână un teren pe care se aflau o casă și o anexă. Deoarece înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate se poate face în baza unui înscris autentic notarial sau unei hotărâri judecătorești rămase definitive, femeia s-a aflat în situația de a cere instanței pronunțarea unei astfel de hotărâri, mai notează sursa citată.

Procesul s-a purtat cu moştenitorii vânzătorului, pentru că acesta din urmă a murit între timp. În prima instanţă, Judecătoria a decis că respectiva chitanţă poate fi considerată doar promisiune de vânzare, deoarece imobilul nu era suficient identificat. Pe chitanţă erau trecute satul și suprafața terenului, însă fără o descriere completă.

Femeia a câştigat la apel

Femeia a făcut apel la Tribunalul Mehedinţi, care a decis că aceasta poate fi împroprietărită. Instanţa a pronunţat o hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare pentru teren și construcții. Magistraţii au apreciat că înscrisul nu trebuia analizat izolat, pentru că datele de pe act permiteau identificarea imobilului. De asemenea, şi moștenitorii recunoscuseră înțelegerea, încasarea prețului și predarea proprietății.

În consecință, instanța, în baza art. 1669 Cod civil, a pronunțat o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare pentru terenul de 790 m.p. și construcțiile edificate pe acesta, reclamantei constituindu-se dreptul de proprietate.

Aşadar, nu doar chitanţa de mână în sine a fost suficientă pentru ca femeia să devină proprietar "cu acte în regulă", ci cazul a avut particularităţile sale, cum ar fi mărturia moştenitorilor, care au recunoscut tranzacţia. Soluţia dată de Tribunalul Mehedinţi nu reprezintă o garanţie pentru oricine care se află în această situaţie.