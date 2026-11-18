Șeful Ford cere UE să includă încă 3 țări în programul „Made in Europe”: „Nu pot să fac investiții dacă regulile jocului se schimbă”

2 minute de citit Publicat la 13:43 18 Noi 2026 Modificat la 13:43 18 Noi 2026

Inițiativa „Made in Europe” face parte din viitoarea „Lege privind accelerarea industrială” a UE. Foto: Getty Images

Industria auto europeană ar putea fi sabotată chiar de programul menit să o protejeze, a avertizat președintele pentru Europa de la grupul american Ford. Jim Baumbick a spus că Marea Britanie, Turcia și Marocul trebuie să fie incluse în inițiativa „Made in Europe”, altfel Europa va pierde investiții majore. El a dat exemplul modelului Ford Transit, cea mai bine vândută utilitară din Europa, care este proiectată de echipe din Germania și Marea Britanie și asamblată în Turcia cu componente de la furnizori europeni, relatează Agerpres.

Inițiativa „Made in Europe” face parte din viitoarea „Lege privind accelerarea industrială” a UE și vizează, în principal, obligarea producătorilor auto chinezi să fabrice vehicule în interiorul blocului comunitar, utilizând furnizori locali, pentru a putea beneficia de subvenții și pentru a participa la licitații pentru contracte de achiziții publice.

Deocamdată, inițiativa exclude țări precum Marea Britanie, Turcia și Marocul, care sunt componente esențiale ale lanțului de aprovizionare auto din Europa.

Modificarea regulilor în baza cărora producătorii auto au investit miliarde de dolari ar reprezenta „definiția unei acțiuni în detrimentul propriilor interese. Singurul rezultat va fi descurajarea investițiilor în dezvoltarea viitoare”, a declarat președintele Ford pentru Europa, Jim Baumbick.

Exemplul Ford Transit

Jim Baumbick, a oferit drept exemplu modelul Ford Transit, cea mai bine vândută utilitară din Europa, pentru a ilustra modul în care funcționează ecosistemul auto de pe continent.

Șeful Ford a spus că utilitara a fost concepută și proiectată de echipe din Marea Britanie și Germania, peste 50% din componentele sale provenind de la furnizori europeni, iar mai mult de 30% din Marea Britanie și Turcia.

„Dar, pentru că este asamblată în Turcia, nu s-ar încadra în categoria 'Made in Europe'”, a spus Baumbick. „Nu pot continua să fac investiții pentru compania mea dacă, ulterior, sunt nevoit să mă ocup de costuri suplimentare, din cauză că regulile jocului s-au schimbat. Aceasta este o problemă”, a spus președintele Ford pentru Europa.

În luna martie 2022, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.

Inițiativa „Made in Europe”, discutată la summitul UE-Marea Britanie

Inițiativa „Made in Europe” se va afla pe primul loc pe agenda summitului UE-Marea Britanie de vineri. Luna trecută, Germania și Franța au ajuns la un acord care ar include Marea Britanie în inițiativa „Made in Europe”, însă este nevoie și de sprijinul restului statelor membre ale UE.

Asociația britanică a producătorilor auto (SMMT) și Asociația similară europeană (ACEA) au emis o declarație comună, avertizând că excluderea Marii Britanii din inițiativa „Made in Europe” ar pune în pericol schimburi comerciale anuale în valoare de 80 de miliarde de euro. „Industriile auto din UE și din Marea Britanie au nevoie una de cealaltă pentru a avea succes”, a afirmat directorul SMMT, Mike Hawes, într-un comunicat.

La rândul său, Turcia face și ea demersuri active pentru a fi inclusă în inițiativa „Made in Europe”, argumentând că lanțurile de aprovizionare comune susțin peste 250.000 de locuri de muncă în UE.