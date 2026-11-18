"Operațiune sub steag fals în Polonia". Care era planul Rusiei la început de noiembrie: "Se așteptau la un număr mare de victime"

2 minute de citit Publicat la 13:34 18 Noi 2026 Modificat la 13:34 18 Noi 2026

Serviciile secrete ruse ar fi plănuit, pentru sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, o acțiune de sabotaj pe teritoriul Poloniei. FOTO: Getty Images

Serviciile secrete ruse ar fi plănuit, pentru sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, o acțiune de sabotaj pe teritoriul Poloniei, scrie site-ul independent Meduza, care citează ziarul polonez Rzeczpospolita. Potrivit acestora, planul ar fi putut implica trecerea frontierei și simularea unui atac asupra unui obiectiv de pe teritoriul Rusiei.

Sursele citate spun că ar fi fost vorba despre o operațiune "sub steag fals", menită să dea impresia că Ucraina era responsabilă pentru atac.

Avertismentul ar fi venit de la serviciile de informații ale unor țări partenere. Și analiștii serviciilor poloneze semnalaseră riscul unei provocări. Potrivit Rzeczpospolita, avertismente similare ar fi fost transmise serviciilor din cele trei state baltice- Estonia, Letonia și Lituania.

"Aveam informații despre obiectivele exacte care urmau să fie atacate. Rușii se așteptau la un număr mare de victime", a declarat una dintre sursele publicației.

O altă sursă a comparat presupusul plan cu provocarea de la Gliwice, de dinaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial. Atunci, în seara de 31 august 1939, membri ai SS au simulat un atac polonez asupra unui post de radio din Gleiwitz, oraș aflat atunci în Germania și cunoscut astăzi sub numele de Gliwice, în Polonia.

În opinia sa, cei care ar fi trecut frontiera ar fi fost probabil împușcați sau asupra lor s-ar fi găsit probe menite să sugereze că veneau din Ucraina. "Scopul era oprirea ajutorului acordat Ucrainei", a spus sursa.

La începutul lunii noiembrie, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că autoritățile au dejucat o tentativă de provocare la frontiera cu regiunea rusă Kaliningrad. El a spus că poliția de frontieră i-a semnalat "mișcări suspecte" în zonă, unde fuseseră observate persoane cu lanterne. „Am mobilizat foarte repede forțele și mijloacele necesare și am reușit să împiedicăm provocarea”, a declarat Tusk.

Serviciile poloneze, precum și cele ale aliaților, au semnalat de mult timp că "tocmai în aceste zile, în prima jumătate a lunii noiembrie, ar putea avea loc acte de diverziune sau provocări mai grave la granița cu Federația Rusă, sau acte de sabotaj pregătite de serviciile ostile".

"Aceste informații au fost confirmate și de avertismentele pe care le-am primit de la generalul Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO și al forțelor armate americane din Europa, în timpul vizitei sale în Polonia", a adăugat Tusk.

Autoritățile din Polonia au anunțat în 5 noiembrie că au arestat șase persoane suspectate de spionaj în favoarea Moscovei și de furnizarea de echipamente armatei ruse.

Stat membru al UE și NATO, situat pe flancul estic al Alianței, Polonia a acuzat în repetate rânduri Rusia de acte de "sabotaj" după invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată în 2022.

Teritoriul polonez reprezintă principala rută de tranzit pentru ajutorul militar și umanitar occidental destinat Ucrainei.