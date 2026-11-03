„Mișcări îngrijorătoare” la granița dintre Polonia și Kaliningrad. Donald Tusk: „Niște indivizi cu lanterne. Am reușit să prevenim”

2 minute de citit Publicat la 15:12 03 Noi 2026 Modificat la 15:14 03 Noi 2026

Tusk a explicat că se luase deja decizia de a mobiliza „forțe de poliție importante, de a întări Garda de Frontieră și de a mobiliza forțele antiteroriste”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Premierul polonez, Donald Tusk, a spus marți că, în timpul nopții, a primit „o informație de la Poliția de Frontieră conform căreia s-au observat mișcări îngrijorătoare la granița dintre Polonia și Rusia”. Incidentul s-a petrecut la granița dintre Polonia și exclava rusă Kaliningrad. „Niște indivizi cu lanterne. Am reușit să prevenim încercările de provocare, dacă acestea erau intențiile”, a spus Tusk, potrivit publicației TVN24.

La Comandamentul Central al Poliției a fost înființat un sediu pentru o operațiune specială care se desfășoară în voievodatul Warmia-Mazuria și în Podlasie.

„Imediat după miezul nopții am primit o informație de la Poliția de Frontieră conform căreia s-au observat mișcări îngrijorătoare la granița polono-rusă, acolo, în nord. Niște indivizi cu lanterne. Am mobilizat foarte repede forțele și mijloacele necesare în zonă și am reușit să prevenim încercările de provocare, dacă acestea erau intențiile. Desigur, nu vom putea confirma acest lucru niciodată cu certitudine. În opinia Gărzii de Frontieră, situația a necesitat o mobilizare totală și controlul situației la fața locului”, a spus Tusk.

El a explicat că se luase deja decizia de a mobiliza „forțe de poliție importante, de a întări Garda de Frontieră și de a mobiliza forțele antiteroriste”.

Tusk: „Trebuie să rămânem foarte concentrați și mobilizați”

Serviciile poloneze, precum și cele ale aliaților, au semnalat de mult timp că „tocmai în aceste zile, în prima jumătate a lunii noiembrie, ar putea avea loc acte de diverziune sau provocări mai grave la granița cu Federația Rusă, sau acte de sabotaj pregătite de serviciile ostile”.

„Aceste informații au fost confirmate și de avertismentele pe care le-am primit de la generalul Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO și al forțelor armate americane din Europa, în timpul vizitei sale în Polonia”, a adăugat Tusk.

Grynkewich a avertizat, de asemenea, cu privire la un posibil scenariu de escaladare a evenimentelor încă din toamna acestui an.

Generalul american Alexus Grynkewich ocupă, în prezent, funcția de comandant suprem al forțelor aliate din Europa. Aceasta este una dintre cele mai importante funcții din structurile NATO. El este responsabil de conducerea operațiunilor militare ale Alianței, inclusiv, printre altele, misiunile de apărare a teritoriului statelor membre NATO, precum și misiunile legate de protecția spațiului aerian sau a zonelor maritime ale acestora.

Prim-ministrul a menționat, de asemenea, că tensiunile Rusiei „ar putea continua”.

„Nu este ca și cum am evitat evenimente dramatice în această seară, dar trebuie să rămânem foarte concentrați și mobilizați pentru a preveni orice potențial sabotaj sau provocare. Nu numai la graniță, ci și în interiorul țării”, a spus prim-ministrul.