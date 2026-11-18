Turcia a testat cu succes o super armă care a distrus 51 de drone în câteva secunde, fără rachete ori muniție

<1 minut de citit Publicat la 12:45 18 Noi 2026 Modificat la 13:00 18 Noi 2026

O armă dezvoltată în Turcia a neutralizat 51 de drone în câteva secunde, fără să folosească rachete sau muniție FOTO: Administrația prezidențială din Turcia

O companie turcă din industria de apărare a demonstrat eficiența unui nou sistem de combatere a dronelor, capabil să neutralizeze simultan zeci de aparate de zbor fără pilot, fără a utiliza rachete sau muniție convențională, potrivitunui comunicat transmis de Administrația prezidențială din Turcia.

În cadrul unei demonstrații organizate cu ocazia împlinirii a 51 de ani de activitate, ASELSAN a prezentat sistemul EJDERHA, care a scos neutralizat 51 de drone în doar câteva secunde.

Testarea a avut loc la Centrul de Demonstrații Gölbek și a fost organizată în două etape. În prima parte a testului, sistemul a neutralizat două drone conectate prin cablu, aflate la o distanță de aproximativ 1.000 de metri.

Potrivit agenției de presă Anadolu, rezultatul este deosebit de semnificativ întrucât sistemele convenționale de bruiaj radio, care întrerup legătura wireless dintre drone și operatorii lor, nu sunt, în general, eficiente împotriva aparatelor care primesc comenzile prin cablu.

În cea de-a doua etapă, organizatorii au lansat simultan 51 de drone, numărul acestora simbolizând cei 51 de ani de existență ai companiei ASELSAN. Sistemul EJDERHA a neutralizat toate țintele în câteva secunde, a anunțat compania turcă.