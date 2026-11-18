Ce a însemnat UE pentru România în 20 de ani. Foto: Getty Images

România a ajuns, la 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană (UE), la un PIB per capita de 80% din media europeană, faţă de 40% în 2007, iar la fiecare euro transmis la bugetul comun european s-au întors în ţară trei euro, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Iuliu Winkler, membru al Parlamentului European, informează Agerpres.

"În opinia publică, astăzi circulă diverse variante despre modul în care ne-am fi descurcat în afara Uniunii Europene şi cred că ele sunt cele mai multe din categoria "fake news"... Am plecat în urmă cu 20 de ani de la un PIB per capita cam de 38% - 40% din media Uniunii Europene şi suntem astăzi undeva la 80%. Contribuţia noastră, între statele-membre, la bugetul Uniunii Europene se apropie de 35 de miliarde de euro. Asta înseamnă 1 la 3: la fiecare euro trimis de România în bugetul comun al Uniunii Europene s-au întors trei euro.

Atunci vin să rezum la întrebarea "Care este componenta hotărâtoare: apartenţa la UE sau contribuţia performanţei interne?". Cred că este evident că niciuna fără cealaltă este răspunsul sigur care poate fi dat. Apartenenţa euro-atlantică a fost catalizatorul. Dacă spuneţi despre performanţa internă, sunt foarte multe elemente, începând de la antreprenoriat, de la informatizarea din prima parte a celor 20 de ani şi apoi în procesul de digitalizare acum, de la calificările profesionale, ale forţei de muncă, cu plusuri şi minusuri bineînţeles, dar acum mă gândesc la plusurile legate de această calificare şi absorbţia de care s-a vorbit.

Dacă vorbim de apartenţa euroatlantică, atunci caracterul hotărâtor pentru mine rezultă în primul rând din securitatea de care am beneficiat şi beneficiem sub NATO, dar şi de predictibilitatea legislaţiei în general, care a fost o regulă impusă, dacă este să fim sinceri, sub acea presiune externă de a face reforme, de a implementa activul comunitar în prima parte a apartenenţei noastre", a spus Winkler.

Investiţiile străine

Oficialul a menţionat, totodată, că investiţiile străine nu ar fi venit în lipsa securităţii şi predictibilităţii impuse, iar riscul de ţară ar fi fost "unul mult mai modest dat de agenţiile de rating".

"Costurile de finanţare, deşi acum sunt în cer, ele ar fi fost mereu mai mari pentru datoria externă, în lipsa acestei apartenenţe la Uniunea Europeană. Întrebarea care a fost spusă deja este dacă Uniunea Europeană de astăzi este aceeaşi Uniunea Europeană la care am aderat în urmă cu 20 de ani. Răspunsul este evident că nu, nu este aceeaşi Uniunea Europeană. Globalizarea era la maximă viteză şi criteriul celui mai mic cost de producţie şi al lanţurilor de aprovizionare "just in time" era criteriul decisiv în 2007. Eram într-o dublă căsnicie, dacă îmi daţi voie să folosesc această metaforă.

Germania, în primul rând, dar şi întreaga Uniunea Europeană, era într-o dublă căsnicie fericită în 2007 cu resursele energetice ruseşti, ieftine, şi într-o altă căsnicie cu fabricile de producţie ieftine din China prin fenomenele de delocalizare din acea perioadă. În timp, aceste două căsnicii s-au destrămat. Divorţul a fost destul de trist în sensul că foştii parteneri au devenit competitori şi inamici.

Deci, ne aflăm azi, după 20 de ani, într-o nouă realitate. Securitatea economică este noua sau a devenit noua politică centrală a Uniunii Europene. Legătura dintre comerţ şi securitate a devenit indisolubilă. Acum 20 de ani nu ne preocupa această legătură, acum ne preocupă zilnic", a subliniat Iuliu Winkler.

Specialişti din diverse domenii participă, miercuri, la Forumul Economic Român 2026, un eveniment care propune o evaluare a României dincolo de calificările sale formale, organizat de FinMedia şi revista Piaţa Financiară.