România, 20 de ani în Uniunea Europeană. Peste 100 de miliarde de euro investite și provocările care urmează

2 minute de citit Publicat la 19:53 17 Noi 2026 Modificat la 19:55 17 Noi 2026

România, 20 de ani în Uniunea Europeană. Peste 100 de miliarde de euro investite și provocările care urmează. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

România se pregătește să sărbătorească 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană (UE) – două decenii în care țara s-a schimbat prin investiții de miliarde de euro, acces la piața europeană și drept tur depline în Comunitatea Europeană (CE). În Parlamentul European, oficialii au vorbit despre realizările României, dar și despre provocările care urmează.

Pe 01 ianuarie 2027, România marchează 20 de ani de la aderarea în Uniunea Europeană. Peste 100 de miliarde de euro investite în infrastructură, sănătate, educație și agricultură și digitalizare – acesta este bilanțul celor 20 de ani de apartenență a României la Uniunea Europeană.

De la autostrăzi și spitale, până la oportunități de muncă și studiu în celelalte state membre, integrarea europeană a schimbat profund țara. Dar, dincolo de cifre, aderarea din 2007 a însemnat și un moment personal pentru cei care au trăit atunci entuziasmul acestui pas.

"În 2007, aveam 21 de ani și, evident, am trăit cu foarte multă emoție în momentul aderării României la Uniunea Europeană", a declarat Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European.

"Pentru mine, România este o ţară care este în centrul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană este mai bună datorită ei", a precizat Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, în timpul unei declaraţii de presă.



Aderarea României la UE a fost punctul culminant al unui amplu proces de negocieri și reforme.

"La finele lui decembrie 2004, când am fost numit prim-ministru, în fața problemelor pe care trebuia să le rezolve Guvernul pentru a pune în aplicare negocierile care fuseseră încheiate în acel an, pot să vă spun că m-a luat o durere mare de cap. Aveam foarte mult de muncă. Implementarea tuturor acordurilor negociate pentru aderare a însemnat o muncă fantastică din partea Guvernului, din partea întregii administrații", a menţionat Călin Popescu Tăriceanu, fost prim-ministru al României.

La 20 de ani de la aderare, România are însă și provocări. Una dintre ele este riscul unei Uniuni Europene divizate de discursurile extremiste și antieuropene. În același timp, viitorul țării în spațiul comunitar depinde și de obiective clare, asumate la nivel politic.

Întrebat de un reporter ce așteptări avem de la acest hub de securitate, ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu de a oferit următorul răspuns:

"În primul rând, acest hub reprezintă, în România și Bulgaria, reprezintă un pas extrem de important pe care Uniunea Europeană îl face la Marea Neagră. Este, practic, operaționalizarea unei abordări strategice pentru care noi am insistat".

Apartenența la Uniunea Europeană înseamnă și oportunități pentru noile generații. Personalități din sport și cultură vorbesc despre beneficiile integrării europene și despre emoțiile trăite în urmă cu două decenii.

"Făcând parte din proiecte europene, putem aduce acasă o serie de cunoștințe pentru a forma generațiile viitoare", a declarat Ana Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă.

"Mi-aduc aminte că, la momentul la care România a aderat, am fost cu mamă și cu tata în Piața Universității, să celebrăm și ascultam – aveam 16 ani la momentul respectiv – și ascultam cu foarte mult interes ce îmi povestea tata, că se va întâmpla de acum înainte cu viitorul României", a spus soprana Irina Baianţ.

După 20 de ani în Uniunea Europeană, România are în față o nouă etapă: consolidarea poziției în Comunitatea Europeană, reducerea decalajelor față de statele dezvoltate și asumarea unui rol mai puternic în deciziile care vor defini viitorul Uniunii.