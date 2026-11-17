Șefa CNAS vrea ca românii fără venituri să plătească asigurări de sănătate: „Nu înțeleg cum trăiesc acești oameni”

4 minute de citit Publicat la 17:10 17 Noi 2026 Modificat la 17:22 17 Noi 2026

Oficialul consideră că persoanele active care nu fac parte din categoriile exceptate ar trebui să contribuie la finanțarea sistemului. FOTO: Larisa Mezinu-Bălan/ Facebook

Persoanele fără venituri care nu sunt exceptate prin lege ar trebui să fie obligate să plătească contribuția la asigurările de sănătate, consideră Larisa Mezinu-Bălan, președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Declarația vine în contextul în care aproximativ 2,9 milioane de persoane figurează în evidențele instituției ca neasigurate, reprezentând circa 15% din populația României.

Șefa interimară a CNAS a cerut, marți, la Profit.ro Health.forum, extinderea bazei de contribuabili la sistemul public de sănătate și introducerea unor mecanisme obligatorii de plată pentru persoanele care nu beneficiază de scutiri. În prezent, acestea pot opta pentru plata voluntară a contribuției, prin declarația unică.

„Trebuie să extindem baza contributorilor pentru că, astăzi, 15% din populaţie sunt în continuare neasiguraţi. Iar în egală măsură, avem 23 de categorii scutite de la plata contribuţiei”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Oficialul consideră că persoanele active care nu fac parte din categoriile exceptate ar trebui să contribuie la finanțarea sistemului, inclusiv atunci când nu obțin venituri.

„Statul acesta trebuie să aplice urgent mecanisme obligatorii de plată a contribuţiei pentru aceste persoane. În prezent există un mecanism voluntar de plată a contribuţiei pentru persoane care nu realizează venituri. Eu nu înţeleg cum trăiesc aceşti oameni”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

„Eşti persoană activă, nu eşti în cadrul celor scutiţi de la plata contribuţiei, trebuie să plăteşti. Şi sunt convinsă că acest fapt o să aducă bani în sănătate, iar noi am făcut şi calcule, ştim exact câţi bani ar fi”, a adăugat aceasta.

În 2026, persoanele fără venituri care nu sunt asigurate în baza altor prevederi legale pot opta pentru plata CASS prin declarația unică. Contribuția voluntară este de 2.430 de lei pentru 12 luni de asigurare.

Reprezentanta CNAS nu a precizat însă ce sumă ar putea fi colectată prin introducerea obligativității plății și nici cum ar urma să funcționeze mecanismul. De asemenea, nu a explicat cum ar putea fi diferențiate persoanele care nu au venituri, dar dispun de economii, de cele care nu au resurse financiare pentru achitarea contribuției.

CNAS: 2,9 milioane de persoane figurează ca neasigurate

O altă problemă semnalată de șefa interimară a CNAS privește numărul mare de persoane care figurează în evidențele sistemului ca neasigurate. Potrivit acesteia, instituția are aproximativ 2,9 milioane de persoane în această situație, iar 99% dintre ele au sub 60 de ani.

Larisa Mezinu-Bălan a admis că o parte dintre persoanele respective ar putea să nu mai locuiască efectiv în România, deși continuă să apară în evidențele sistemului.

„Probabil multe dintre aceste persoane sunt persoane care nu mai trăiesc în România sau frecventează România din când în când”, a declarat aceasta.

Oficialul și-a exprimat îngrijorarea că românii plecați în străinătate ar putea reveni în țară în perioada vacanțelor și ar putea beneficia de servicii medicale, deși nu contribuie la sistemul public de asigurări de sănătate.

Acestea au dreptul, în anumite condiții, la serviciile incluse în pachetul minimal, care cuprinde inclusiv asistență medicală de urgență și servicii acordate de medicii de familie.

Larisa Mezinu-Bălan a prezentat această situație drept un risc pentru sistemul de asigurări de sănătate și a solicitat găsirea unor soluții pentru reglementarea ei.

CNAS atrage atenția că măsura privind contribuțiile pensionarilor expiră în 2027

În ceea ce privește finanțarea sistemului, șefa interimară a CNAS a atras atenția și asupra contribuției de asigurări sociale de sănătate aplicate pensionarilor cu pensii mai mari de 3.000 de lei.

Măsura a fost introdusă în august 2025, prin Legea nr. 141/2025, și presupune plata CASS pentru partea din pensie care depășește acest prag. Prevederea are caracter temporar și este aplicabilă până la 31 decembrie 2027.

„Atenţie, expiră la 31 decembrie 2027. Atenţie, dacă ne dorim sustenabilitate, trebuie să luăm măsuri în continuare şi să menţinem acest echilibru al fondului”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Oficialul nu a solicitat explicit prelungirea contribuției pentru pensionari, dar a subliniat că expirarea măsurii trebuie luată în calcul atunci când autoritățile discută despre finanțarea viitoare a sistemului.

Potrivit legislației actuale, începând din 2028, veniturile din pensii ar urma să fie din nou exceptate de la plata CASS, dacă prevederile nu vor fi modificate între timp.

Șefa CNAS avertizează că nu se pot face economii în sănătate

În ciuda problemelor de finanțare, Larisa Mezinu-Bălan susține că sistemul public de asigurări de sănătate este în prezent sustenabil financiar, după măsurile luate pentru extinderea bazei de contribuabili.

Potrivit acesteia, aproape jumătate din populația României contribuie la asigurările de sănătate, iar în 2026 fondul nu mai are nevoie de subvenții de echilibrare de la bugetul de stat.

Șefa CNAS a mai afirmat că instituția a reușit să reducă termenul de achitare a facturilor către furnizorii de servicii medicale la 60 de zile, față de aproximativ 90-94 de zile înregistrate anterior în cazul farmaciilor.

Totuși, conducerea instituției nu se așteaptă ca necesarul de finanțare să scadă. Dimpotrivă, Mezinu-Bălan consideră că sistemul va avea nevoie în continuare de resurse suplimentare.

În același timp, conducerea CNAS a recunoscut existența unor posibile decontări nejustificate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Larisa Mezinu-Bălan le-a mulțumit cetățenilor care au verificat serviciile medicale înregistrate în platforma digitală „E-Sănătatea mea” și au semnalat situații în care apăreau consultații sau proceduri decontate de sistem, deși susțin că nu au beneficiat de ele.