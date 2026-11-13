Rogobete verifică decontările fictive și dă exemplu o clinică: „Ziua ar trebui să aibă 36 de ore pentru serviciile pe care le declară”

Cele mai mari probleme au fost identificate la cabinetele private, mai ales în zona de imagistică, a spus ministrul Alexandru Rogobete. Foto: Getty Images

Alexandru Rogobete a anunțat vineri, la Digi24, că Ministerul Sănătății a început să verifice decontările fictive. Ministrul a dat exemplul unei clinici private, despre care a spus că ar avea nevoie ca ziua să aibă 36 de ore ca să realizeze serviciile pe care le decontează prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rogobete a adăugat că va implementa un sistem prin care pacienții să fie notificați dacă CNP-ul lor este folosit pentru înregistrarea unui serviciu medical.

„Discutăm despre acele servicii fictive care se decontează pe cardurile de sănătate ale pacienților care nu beneficiază de servicii și vă dau un exemplu, n-o să dau nume, tocmai pentru că acest control este în desfășurare deja - o clinică, un cabinet privat de radiologie și imagistică, în care se decontează imagini de computer tomograf, full body, adică pentru întregul corp, și pentru care ar avea nevoie ca ziua să aibă în loc de 24 de ore 36 ca să deconteze atât de multe servicii pe care ei le declară că le fac cu acel computer tomograf. E doar un exemplu”, a declarat la Digi24 ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății a anunțase anterior că vor fi controale în 25 de ambulatorii din țară, după ce a primit sesizări de la pacienți.

„Discutăm aici despre zone în care la ora 11:00 în ambulatoriul public nu au fost găsiți medicii conform programărilor, pe de o parte. Și pe de altă parte, multe sesizări care au venit și din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu doar, prin care pacienții au fost înștiințați despre anumite servicii de care nu au beneficiat.

Asta e o practică veche pe care o cunoaștem și mandatul trecut am avut acest tip de dezbatere și de controale, am făcut chiar modificări legislative, dar pare că nu este suficient. Pare că e nevoie de mai multe modificări legislative în în această direcție”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a adăugat că nu a anunțat exact ce vor căuta inspectorii „tocmai pentru a nu avea surprize că se apucă să șteargă din baza de date serviciile pe care le-au raportat”.

„Oricum, cu noua platformă integrată a asigurărilor de sănătate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu mai pot șterge ca înainte, pentru că e un sistem modern, nou, digital și odată înregistrat el rămâne acolo, și pe asta se bazează și controalele”, a adăugat el.

Alexandru Rogobete a mai spus că la Ministerul Sănătății se pregătește implementarea unui sistem prin care pacienții să fie notificați de fiecare dată când pe CNP-ul lor este înregistrat un serviciu medical. Ei vor putea verifica astfel dacă pe numele lor sunt decontate servicii de care nu au beneficiat.

„Și în acea notificare care va fi de tip SMS, de tip email, de tip WhatsApp, adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv un număr ca la bancă, unde poți suna în cazul în care CNP-ul a fost utilizat pentru o decontare de servicii și nu ai beneficiat de acea decontare”, a explicat Alexandru Rogobete.

Toate rapoartele de control, unde au fost identificate nereguli care depășesc competențele Ministerului Sănătății, vor fi transmise Parchetului General, a mai spus ministrul.