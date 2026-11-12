Mircea Badea, după ce Erling Haaland a donat a donat o carte din 1594 orașului său: „E greu cu generația asta, greu cu cititul”

Erling Haaland. Foto: Getty Images

Realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, Mircea Badea, a vorbit, miercuri seară, despre debutul în culturism al lui Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger. El a spus că „faptul că el a zis că se antrenează cu taică-su este un trend firesc ca fiii să-și urmeze tații, mai ales când e vorba de sportivi, dar nu numai”. Mai mult, Badea a vorbit și despre gestul lui Haaland, care a donat o carte valoroasă despre vikingi bibliotecii din orașul său.

„Avem fiul lui Arnold Schwarzenegger, dacă vă vine să credeți așa ceva, Joseph Baena a debutat în culturismul profesionist și a intrat în top cinci. Cât de tare! V-ați fi așteptat? Are, cred că are doi fii. Unul dintre ei era sportiv și unul era mai dolofan. Între timp, ăla dolofan, cred că și el s-a făcut sportiv sau ceva. În sfârșit. Deci fiul cel mic al lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, nu îl cheamă Schwarzenegger, îl cheamă Baena, ok, a debutat recent în culturismul natural profesionist, natural, deci nu bagă steroizi, hormoni de creștere sau alte asemenea substanțe, și a reușit să se claseze printre primii cinci concurenți.

Joseph, în vârstă de 29 de ani, a participat la categoria Classic Physique Open, în cadrul unei competiții, în sfârșit, din California. Și el a declarat că evenimentul a marcat debutul său, că ăsta este. A avut și un moment artistic, că a venit cu săbioiul pe scenă.

Așa e acum, la concursurile astea. Pe lângă posturile alea de culturiști, execuția, așa, nu le faci de sine stătător, mai faci și o harneală, o ceva. Uite, a venit cu un săbioi. Sunt culturiști, da, naturali, adică nu bagă, exact cum am spus, nu bagă substanțe din alea teribile.

Așa și uite, are și o cască în mâna stângă. Are și o cască, pro-athlete. Da, cred că e spartan sau ceva. Perfect, așa. Uite, are, dar are mustăcioară. Vezi că are mustăcioară, asta e tare. Da.

Fiul lui Schwarzenegger și al lui Mildred Baena, deci îl cheamă ca pe maică-sa, a luat locul cinci la categoria sa. „Sunt extrem de mândru de mine”, zice el. Foarte bine.

Așa, și cică se antrenează cu taică-su, acum taică-su fiind, totuși, tatăl culturismului, la vremea lui, tăticul culturismului. Faptul că el a zis că se antrenează cu taică-su este un trend firesc ca fiii să-și urmeze tații, mai ales când e vorba de sportivi, dar nu numai. Și când e vorba de militărie, își urmează tații mulți. Și când e vorba de asta, zice: „Păi, tata a fost avocat, toată familia, și eu mă fac avocat” sau și în domeniul ăsta, aici, la sportivi, ați văzut și la fiul lui LeBron James, nu mai știu pe unde, a jucat în NBA cu taică-su, în echipă cu taică-su o perioadă. Nu mai știu ce mai, ce a mai făcut, că i-am pierdut urma.

Era mai mititel un pic, un pic mai mic decât taică-su și bun, mult mai puțin talentat, dar era, ne-a fost în... E bine și s-a mai mers de el, ăsta, fiul lui Ronaldo. Se pregătește să devină fotbalist, al lui Cristiano Ronaldo. Deci foarte tare. Perfect. Susțin. Ia uite, ce simpatic, ce simpatic moment”, a spus Badea.

Ulterior, el a vorbit și despre decizia lui Erling Haaland de a dona o carte foarte valoroasă.

„Acum trecem mai departe. Trecem mai departe. Dom'le, ce credeți că a făcut? Unu', Erling Haaland. Adică ăla, nu știam că îl cheamă Erling, dar Haaland s-a ocupat cu cărțile. Cum adică? Nu în sensul că le-a citit, nu în sensul că le-a donat. Atenție! Gest rar făcut de Haaland, adică nu îl face des sau ce? Vedeta lui Manchester City a donat o carte din 1594 despre vikingi orașului său. A donat-o. Ce valoare are? Păi, cred că măcar 100.000 tot are, 100.000 de euro, că, na, ia să vedem.

Un exemplar al unei cărți din secolul al XVI-lea, în valoare de peste 100.000 de euro, a fost donat bibliotecii din orașul norvegian Bryne de către Haaland, atacant al echipei Manchester City, și de tatăl său. Vezi, și tatăl. Asta este relația tată-fiu. Interesant.

Taică-su a fost și el fotbalist? Tata lui Verstappen a fost pilot, l-a încins pe ăla mic, săracul. Sunt niște momente cu Verstappen, ca paranteză, că revin la Haaland. Tata lui Verstappen a fost, nu că spartan, am zis așa, ca să nu zic altfel, crâncen rău.

Există un colaj. Există mai multe colaje pe internet. Fac ăștia, zic, momente în care Verstappen i-a determinat pe participanții la orice fel de discuție din asta să se crispeze. Că era momentul ăsta: „Păi, când eram mic, tata mi-a făcut o treabă și a făcut așa...” Și ăia tot să știi, se uită: „Vai, săracul de el! Vai de mine, dar ce-a pățit Verstappen ăsta când era mititel”.

Dar el o spune natural: „A, păi, tata o dată m-a pus să conduc când nu mai simțeam mâinile, de înghețat ce eram...” Și și-a dus... „Vai, săracul de el!” Bun, dar de-aia e Verstappen Verstappen.

Deci să revenim la cartea lui Haaland, cartea lui Haaland. În decembrie anul trecut, familia Haaland a surprins și personalul bibliotecii locale, anunțând că intenționează să doneze această carte extrem de rară și de valoroasă, astfel încât să poată fi expusă permanent în orașul vedetei de la Manchester City.

Cartea a fost prezentată unui grup de elevi la bibliotecă. Mulți dintre copii au fost cuprinși de febra lecturii, zi tu, sperând să câștige un concurs care le-ar oferi șansa de a-l vedea pe Haaland și pe coechipierii săi jucând pe stadionul național.

Deci poate face ăsta... Verstappen face și el, zic și eu. Fac un apel către Verstappen să facă o chestie, o treabă de asta, un dribling cu o carte sau ceva, că poate, știi, fi-miu e fan Verstappen. Poate îl capacitează pe ăsta cu cititul, cu... E greu cu generația asta, e greu cu cititul. Adică e greu în sensul că, na”, a spus el.

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