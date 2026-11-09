Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a debutat în culturismul profesionist și a intrat în Top 5

3 minute de citit Publicat la 12:59 09 Noi 2026 Modificat la 12:59 09 Noi 2026

Arnold Schwarzenegger și fiul său, Joseph Baena. Imagini de arhivă. Sursa foto: Colaj Profimedia Images/ Hepta

Fiul cel mic al lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a debutat recent în culturismul natural profesionist și a reușit să se claseze printre primii cinci concurenți.

Joseph, în vârstă de 29 de ani, a participat la categoria Classic Physique Open în cadrul competiției INBA PNBA Pro/Am World Cup, organizată sâmbătă, 7 noiembrie, în El Segundo, California, potrivit PEOPLE.

El a declarat că evenimentul a marcat „debutul său profesionist” în Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), organizație care a coorganizat competiția alături de International Natural Bodybuilding Association (INBA).

Fiul lui Schwarzenegger și al lui Mildred Baena a ocupat locul al cincilea la categoria sa, în cadrul competiției desfășurate la El Segundo Performing Arts Center. Joseph a documentat evenimentul, publicând pe Instagram imagini cu rutina sa de pozare.

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„Sunt extrem de mândru de mine”

Joseph, care a început să participe la competiții de culturism în luna martie, a vorbit despre această experiență într-un videoclip publicat duminică, 8 noiembrie, pe Instagram. El a declarat că este „extrem de mândru” de rezultatul obținut în cadrul acestei „competiții fantastice” și le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut pe parcursul acestui drum.

De asemenea, i-a transmis un mesaj de apreciere tatălui său, care a practicat culturismul profesionist înainte de a deveni actor. La începutul acestui an, Joseph l-a numit pe Arnold „cel mai bun partener de antrenament”.

„Acesta a fost debutul meu profesionist în INBA/PNBA - mai exact, debutul meu în PNBA - și am concurat la categoria Classic Physique Open, unde m-am clasat în Top 5. Așa că sunt extrem de mândru de mine”, a spus Joseph în videoclip.

Competiția de culturism de sâmbătă a reprezentat cea de-a treia participare a lui Joseph la un concurs de acest gen. Tânărul de 29 de ani a declarat că „a arătat mult mai bine decât data trecută”, făcând referire la un eveniment din aprilie, care a reprezentat a doua competiție din cariera sa. Despre cea mai recentă experiență, el a spus că „a fost o zi foarte emoționantă”.

Tânărul culturist a mărturisit că s-a simțit bine concurând alături de ceilalți sportivi profesioniști și a descris competiția drept o „experiență incredibilă” pentru debutul său la acest nivel. De asemenea, a dezvăluit că obiectivul său înainte de concurs era să se claseze în Top 5, lucru pe care a reușit să îl obțină.

„Știu ce trebuie să fac pentru a mă îmbunătăți. Acum știu ce presupune să devin mai bun”, a spus el în videoclipul în care a discutat despre experiența sa.

Joseph a mai declarat că este „extrem de mândru de mine pentru munca pe care am depus-o”, mai ales că s-a antrenat singur, fără ajutorul unui antrenor. „Desigur, există îndrumare”, a explicat Joseph, adăugând că, așa cum spune întotdeauna tatăl său, „nu există un om care să fi reușit totul de unul singur”.

Totuși, el le-a mulțumit tuturor „oamenilor care mi-au fost alături”, inclusiv familiei și iubitei sale, dar și tuturor celor care i-au urmărit parcursul în culturism prin intermediul postărilor sale de pe rețelele sociale.

„Tatăl meu mi-a dat enciclopedia de culturism”

Cea mai recentă reușită din cariera lui Joseph în culturism vine la câteva luni după ce acesta a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei GQ în aprilie, că tatăl său l-a ajutat să descopere acest sport. Interesul pentru culturism a apărut după ce Joseph a început să fie preocupat de sănătate în perioada facultății.

„Tatăl meu mi-a dat enciclopedia de culturism”, a povestit Joseph pentru publicație. „O răsfoiam și încercam să învăț cum să-mi dezvolt bicepșii, iar apoi m-am îndrăgostit de ridicarea greutăților”, a continuat el. „M-am îndrăgostit de alimentația sănătoasă. Mi-a plăcut să învăț despre corp și despre modul în care reacționează la antrenamente și am devenit extrem de pasionat de acest domeniu.”

Întrebat cum este să se antreneze alături de celebrul său tată – cei doi au fost fotografiați în timp ce făceau exerciții împreună la Gold’s Gym din Venice Beach, California –, Joseph a declarat pentru publicație: „Este cel mai bun partener de antrenament. Nu știu ce altceva să spun.”