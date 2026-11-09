Gest rar făcut de Erling Haaland. Vedeta lui Manchester City a donat o carte din 1594, despre vikingi, orașului său. Ce valoare are

3 minute de citit Publicat la 21:43 09 Noi 2026 Modificat la 21:47 09 Noi 2026

Erling Haaland a donat o carte extrem de rară și de valoroasă bibliotecii din orașul său. Foto: Getty Images

Un exemplar al unei cărți din secolul XVI, în valoare de peste 100.000 de euro, a fost donat bibliotecii din orașul norvegian Byrne de către Erling Haaland, atacant al echipei Manchester City, și de tatăl său, Alf Inge Haaland, notează The Guardian.

Cartea "Snorre Sturlasons Kongesagaer" ("Aventurile regale" ale lui Snorre Sturlason) din 1594 s-a aflat într-o colecție privată și a fost cumpărată la licitație de fotbalist într-un "gest spontan", după cum a mărturisit tatăl acestuia. Prețul de vânzare a fost 1,3 milioane de coroane suedeze, cel mai mare plătit vreodată în Norvegia pentru o carte. Echivalentul în monedă europeană este aproximativ 118.000 de euro.

În decembrie anul trecut, familia Haaland a surprins și personalul bibliotecii locale, anunțând că intenționează să doneze această carte extrem de rară și de valoroasă, astfel încât să poată fi expusă permanent în orașul vedetei de la Manchester City.

Luni, cartea a fost prezentată unui grup de elevi la biblioteca din Bryne. Mulți dintre copii au fost cuprinși de o adevărată "febră a lecturii", sperând să câștige un concurs care le-ar oferi șansa de a-i vedea pe Haaland și pe coechipierii săi jucând pe stadionul național din Oslo.

This is fabulous. Manchester City's Erling Haaland and his father, Alf, have bought one of the rarest, oldest, most expensive books in Norway and donated it to their home town's library, as well as sponsoring a reading competition for local children. https://t.co/HHJLr0KRRW — John Cosgrove (@johncosgrove405) November 9, 2026

Fobalistul de la Machester City nu e un consumator avid de cărți, dar obișnuiește să-i citească fiului său

"Este o carte grozavă, cu multă istorie", le-a spus copiilor tatăl atacantului de la clubul britanic și de la naționala Norvegiei.

Fiul său, care nu a putut veni personal, a fost prezent prin intermediul unui interviu video în care a povestit despre interesul său pentru vikingi, manifestat încă de la o vârstă fragedă. Deși a recunoscut că nu este un cititor avid, Haaland a menționat că obișnuiește să-i citească mult fiului său, în vârstă de un an.

"Aventurile regale" relatează istoria regilor vikingi și medievali ai Norvegiei, fiind considerată de mulți un document fundamental pentru identitatea națională. Poveștile despre regi, regine, fermieri și războinici au fost transmise inițial pe cale orală, fiind ulterior consemnate în scris de islandezul Snorri Sturlason la mijlocul secolului al XIII-lea.

Cartea donată de Haaland este, aparent, singurul exemplar rămas complet după sute de ani

Åse Wetås, șefa Bibliotecii Naționale a Norvegiei, a declarat că nu se cunoaște existența unui alt exemplar similar.

"Este o carte cu totul specială pentru toți norvegienii. Acesta este un exemplar complet și extrem de frumos, datând din 1594. Mai există câteva exemplare, însă niciunul nu se află într-o stare atât de bună. Este, într-adevăr, o bijuterie cu totul aparte", a explicat ea.

Cartea donată de Haaland va fi expusă publicului într-o vitrină la biblioteca din Bryne. Potrivit The Guardian, este disponibilă și o versiune digitalizată a textului integral, însoțită de note explicative.

În timpul verii, "febra Haaland" a atins cote maxime în Bryne, după ce fotbalistul norvegian în vârstă de 26 de ani – născut la Leeds, unde tatăl său a evoluat pentru clubul Leeds United – și-a condus echipa până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Parcursul remarcabil, punctat cu doborârea mai multor recorduri, a atras vizitatori din întreaga Norvegie și din lume în orașul în care sportivul a crescut și s-a antrenat.

Fostul profesor al lui Haaland: "E un om bun, a ales să facă asta pentru că așa dorește"

Andreas Vollsund, primarul orașului și fost profesor al lui Haaland, a declarat că acesta din urmă a fost întotdeauna o vedetă în Bryne, însă noua sa inițiativă - donația cărții și concursul de lectură - a dus lucrurile la un alt nivel.

"Vedem acum ce om bun este Erling, câtă vreme face asta pentru orașul său natal. Nu este obligat să facă asta, o face pentru că așa dorește", a spus Vollsund.

"Este de-a dreptul suprarealist că cineva dintr-un oraș cu 20.000 de locuitori poate avea un asemenea impact asupra oamenilor din întreaga lume și, totodată, că nu uită de unde a plecat. Pe parcursul întregii veri, au venit oameni aici întrebând: 'Unde este cartea?'. Iată că, în sfârșit, a sosit", a povestit Anne Tjørhom Frick, directoarea bibliotecii din Byrne.

În ceea ce privește concursul de lectură – organizat de familia Haaland și în cadrul căruia se monitorizează timpul alocat cititului pe parcursul lunilor noiembrie și ianuarie – acesta a stârnit un interes deosebit în rândul elevilor din localitate.

În zilele de marți, când cursurile școlare se încheie la ora 13:00, elevii sosesc 15 minute mai târziu și rămân până la ora 18:00, când se închide biblioteca.

"Mulți dintre ei citesc într-o liniște aproape deplină, ridicându-se doar pentru a-și alege o altă carte", a menționat directoarea.