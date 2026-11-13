1 minut de citit Publicat la 22:55 13 Noi 2026 Modificat la 22:55 13 Noi 2026

Agenda va include întâlniri cu reprezentanţi ai Autorităţii pentru Investiţii a Qatarului (QIA). Foto: Getty Images

România caută parteneri în Qatar pentru proiecte în energie, infrastructură portuară, turism, transporturi şi digitalizare, relatează Agerpres. O delegație din care fac parte opt companii româneşti din sectorul public şi privat, condusă de ministrul Economiei Daniel Zamfir, va pleca la Doha pentru a identifica oportunități de afaceri şi investiţii în domenii strategice.

„Delegaţia economică a României în Statul Qatar are loc în contextul participării ministrului Daniel Zamfir la cea de-a 22-a Conferinţă a Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26). România a găzduit ediţia precedentă a conferinţei, în 2022, la Bucureşti”, a transmis Ministerul Economiei într-un comunicat de presă.

În domeniul turismului, vizita vine în continuarea întrevederii de la World Travel Market Londra 2026 dintre ministrul Daniel Zamfir şi Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar.

Delegația va petrece patru zile, în perioada 15-18 noiembrie, în Qatar. Agenda va include întâlniri cu reprezentanţi ai Autorităţii pentru Investiţii a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Qatarului şi ai Qatari Businessmen Association (QBA).

De asemenea, sunt prevăzute întrevederi cu Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani, ministrul Comerţului şi Industriei din Qatar, şi cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului.

Delegația va avea o întrevedere și cu reprezentanţii grupului Barzan Holdings, activ în industria de apărare şi securitate.



Din delegaţia economică a României fac parte opt companii româneşti din sectorul public şi privat: