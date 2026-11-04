România caută investitori în regiunea Golfului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Se mizează pe turismul balnear și wellnes

2 minute de citit Publicat la 20:39 04 Noi 2026 Modificat la 20:45 04 Noi 2026

Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, alături de Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

România vrea să atragă investitori din regiunea Golfului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice iar reprezentanţi din Arabia Saudită şi Qatar s-au arătat deschişi în faţa posibilităţilor de colaborare prin parteneriate public-private, a anunţat miercuri Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit Agerpres. Daniel Zamfir s-a întâlnit astăzi și cu ministrul Turismului din Qatar, Saad bin Ali Al Kharji, pentru a discuta despre investiții în stațiunile balneare din România și dezvoltarea serviciilor de wellness.

Ministrul de resort, Daniel Zamfir, a discutat, la World Travel Market (WTM) Londra 2026, cu miniştrii Turismului din cele două state despre oportunităţile de investiţii în România.

"În prima zi a târgului, pe 3 noiembrie, ministrul Daniel Zamfir a participat la recepţia găzduită de Ahmed Al Khateeb, ministrul Turismului din Arabia Saudită. În urma discuţiilor, a fost agreată prezentarea oportunităţilor de investiţii în turismul românesc către mediul de afaceri saudit, în vederea demarării unor parteneriate pentru modernizarea infrastructurii turistice", se precizează într-un comunicat MEDAT.

Totodată, pe 4 noiembrie, Daniel Zamfir s-a întâlnit cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar. Cei doi au discutat despre posibile proiecte de investiţii în staţiunile balneare din România şi dezvoltarea serviciilor de wellness. La finalul întâlnirii, cei doi miniştri au vizitat standurile celor două ţări.

"Ne dorim să atragem capital şi expertiză din pieţe cu capacitate investiţională, inclusiv din regiunea Golfului, şi să construim parteneriate cu mediul privat. Avem oportunităţi în turismul balnear şi de wellness, în dezvoltarea staţiunilor şi a infrastructurii de cazare, dar şi în ecoturism şi în valorificarea destinaţiilor cu potenţial", a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în comunicat.

În cadrul participării la WTM Londra, ministrul a luat parte şi la cea de-a 20-a ediţie a Summitului Miniştrilor Turismului, organizat de World Travel Market în parteneriat cu UN Tourism şi World Travel & Tourism Council (WTTC). Evenimentul a reunit peste 50 de miniştri ai turismului şi lideri ai industriei internaţionale.

Discuţiile din acest an s-au concentrat pe creşterea rezilienţei turismului şi pe modul în care autorităţile şi companiile private pot colabora pentru ca sectorul să fie mai bine pregătit în faţa unor crize, precum cele generate de conflicte geopolitice sau de dezastre naturale.

Cu prilejul summitului, Daniel Zamfir a avut o discuţie şi cu Ilin Dimitrov, ministrul turismului din Bulgaria. Cei doi au făcut un schimb de opinii privind continuarea colaborării dintre România şi Bulgaria în domeniul turismului, inclusiv prin proiecte comune şi dezvoltarea unor trasee turistice care să pună în valoare Dunărea, se precizează în comunicatul MEDAT.