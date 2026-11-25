Motivul pentru care avioane de luptă franceze Rafale au executat decolări și aterizări pe o autostradă din Finlanda acoperită de zăpadă

2 minute de citit Publicat la 08:50 25 Noi 2026 Modificat la 08:55 25 Noi 2026

Forțele Aeriene Finlandeze au descris-o ca fiind o premieră de acest fel. Foto: Finnish Air Force

Avioanele de vânătoare franceze Rafale au aterizat și au decolat în premieră de pe o autostradă din Finlanda, transformată temporar în pistă pentru aeronave militare, potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze, citate de focus.de.

Cel puțin două aeronave au efectuat aterizări și decolări complete, precum și manevre de aterizare-aterizare, pe Autostrada 9. În manevrele de aterizare-aterizare, aeronava aterizează scurt pe pistă și apoi decolează din nou fără oprire. Secțiunea de autostradă a fost închisă traficului din 18 noiembrie, potrivit site-ului francez de știri aeronautice Opex360 .

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Avioanele de vânătoare Rafale testează aterizări pe o autostradă finlandeză

Forțele Aeriene Finlandeze au descris-o ca fiind o premieră de acest fel: „Aceasta este prima dată când Rafale a operat de pe o autostradă finlandeză”. Potrivit Opex360, aeronavele aparțin escadrilei de testare „Côte d'Argent”. Misiunea sa este de a testa sistemele de arme și de a determina condițiile pentru desfășurarea acestora.

Site-ul francez de aviație „Avions Légendaires” relatează că există o rampă de acces mare pe autostrada 9 între Kuopio și Siilinjärvi, care facilitează aterizările. Echipajele au finalizat manevrele în ciuda ninsorilor. Avioanele Rafale erau neînarmate, dar fiecare avea sub aripi câte două rezervoare externe de combustibil.

Testul a făcut parte din exercițiul „Gard de protecție 26” din Finlanda . Au participat aproximativ 40 de aeronave și peste 4.000 de soldați. Pe lângă avioanele de vânătoare franceze Rafale, au zburat și avioane de antrenament finlandeze F/A-18 Hornet și Hawk, precum și elicoptere NH90.Auber. Au fost prezente și avioane F-35A olandeze și avioane Gripen suedeze. Contingentul francez era staționat la baza aeriană Rovaniemi din Laponia.

Franța se bazează pe locații de implementare distribuite

Testul a fost conceput pentru a determina dacă avionul de vânătoare Rafale putea decola și ateriza din locații neobișnuite. Acesta se bazează pe conceptul francez „Morane”, care își propune să permită redistribuirea rapidă a aeronavelor în diverse locații, cum ar fi aerodromuri alternative sau baze ale națiunilor aliate. Acest lucru ar trebui să facă mai dificilă prezicerea locației aeronavei de către un adversar.

În 2023, generalul Philippe Moralès, pe atunci șeful Comandamentului francez de apărare aeriană și operațiuni aeriene, a cerut revenirea la principiile mai vechi de dispersare aeriană. „Teritoriile noastre nu mai pot fi considerate paradisuri inviolabile”, a spus el, potrivit Opex360. Forțele Aeriene Franceze au testat anterior, în cadrul mai multor exerciții, cât de repede puteau fi desfășurate aeronavele de vânătoare și de transport în alte zone.

Autostrăzile nu sunt un loc de operare tipic pentru Forțele Aeriene Franceze. O aeronavă de transport CASA CN-235 a aterizat pe un drum în timpul unui exercițiu în Suedia, în august. În 1998, două aeronave Mirage 2000C au operat de pe o autostradă în timpul unei manevre în Polonia. După testul din Finlanda, aeronavele franceze și finlandeze s-au întors la baza aeriană Rovaniemi.