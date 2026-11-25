Dan Jorgensen: "UE nu va reveni niciodată la energia rusească indiferent de negocierile de pace. Nici măcar o moleculă din Rusia"

3 minute de citit Publicat la 08:17 25 Noi 2026 Modificat la 08:17 25 Noi 2026

Uniunea Europeană nu se va mai întoarce niciodată la energia rusească, indiferent de rezultatul discuțiilor dintre Washington și Moscova, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.FOTO: Getty Images

Uniunea Europeană nu se va mai întoarce niciodată la energia rusească, indiferent de rezultatul discuțiilor dintre Washington și Moscova, a declarat pentru Euronews comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

În emisiunea On the Record cu Maria Tadeo, Jørgensen a descris Rusia drept un inamic al Europei. El a promis că Bruxelles-ul va duce la capăt planurile de a pune capăt importurilor de energie din Rusia.

"Dacă ar depinde de mine, nu vom mai importa niciodată nici măcar o moleculă din Rusia. Nu avem încredere în Rusia", a spus el.

Declarațiile sale arată că Bruxelles-ul și Washingtonul se îndepărtează tot mai mult unul de celălalt pe acest subiect.

Luna trecută, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, administrația lui Donald Trump a relaxat restricțiile asupra motorinei rusești și a dat de înțeles că ar putea sprijini revenirea Moscovei ca actor energetic global dacă se ajunge la un acord de pace în Ucraina.

Potrivit unor relatări din presă de la începutul acestei luni, Washingtonul a sugerat chiar posibilitatea ca energia rusească să revină în Europa.

Jorgensen a insistat însă că niciun acord între Washington și Moscova nu poate trece peste legislația UE.

"Indiferent ce se întâmplă în aceste negocieri, legislația europeană se face la Bruxelles. Este propusă de Comisie și adoptată de Parlament și de Consiliu, în calitate de colegiuitori. UE vrea să se asigure că nu va mai trebui niciodată să depindă de gazele rusești.", a spus el.

UE nu se bazează doar pe sancțiuni, care ar putea fi ridicate după încheierea războiului. Blocul a adoptat o lege care elimină definitiv importurile de gaze rusești.

"De fapt, le-am interzis, iar asta este mai puternic decât sancțiunile, pentru că sancțiunile trebuie reînnoite la fiecare șase luni", a explicat comisarul. El a sugerat că, "dacă se ajunge la pace, probabil că sancțiunile vor dispărea", însă legea va rămâne în vigoare.

UE și-a redus deja dependența de gazele rusești de la 45% la aproximativ 10% și se așteaptă să oprească complet importurile anul viitor.

"Chiar dacă va fi pace, nu vom avea încredere în ei și nu vrem să repetăm greșelile trecutului", a declarat Jorgensen.

O iarnă dificilă

Jorgensen i-a avertizat totodată pe consumatori să se pregătească pentru prețuri mai mari la carburanți și gaze în această iarnă, chiar dacă prețul petrolului a scăzut recent.

"Ne așteaptă o iarnă destul de grea la pompă, pentru că benzina, motorina și gazele vor fi mai scumpe", a spus el.

Potrivit cifrelor citate în material, prețul mediu al gazelor în Europa a crescut în octombrie cu 163% față de anul trecut. Vremea mai rece ar putea face facturile și mai mari.

Guvernele sunt tot mai presate să protejeze gospodăriile de scumpiri. Jorgensen a respins totuși cererile pentru o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor energetice aplicată în toată UE. În opinia lui, decizia ar trebui să le aparțină guvernelor naționale.

"În unele state membre, probabil că va fi o idee bună. Nu cred însă că o taxă unică la nivel european este o idee bună, pentru că nu există o soluție valabilă pentru toți", a spus el.

Șase țări ale UE, Austria, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Spania, au cerut Bruxelles-ului să ia în calcul o taxă la nivelul întregului bloc pe profiturile excedentare ale companiilor energetice.

Comisia vrea în schimb ca guvernele să reducă taxele pe electricitate. Argumentul ei este că taxele mari îi descurajează pe consumatori să renunțe la combustibilii fosili. Potrivit lui Jorgensen, taxele reprezintă aproximativ 29% din factura medie la electricitate a unei gospodării.

Întrebat despre posibilitatea unei închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz, Jørgensen a spus că Europa ar trebui să se pregătească pentru ce e mai rău. Uniunea nu ar trebui să se bazeze pe promisiunile politice că războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu se vor încheia curând.

"Ne pregătim pentru o lume în care incertitudinile sunt atât de mari. Nu știm ce se va întâmpla", a declarat Jorgensen.