2 minute de citit Publicat la 07:52 25 Noi 2026 Modificat la 08:29 25 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Armata americană ajută România să își consolideze apărarea antiaeriană, după creșterea numărului de incursiuni cu drone rusești. O echipă de specialiști din cadrul Forțelor Terestre ale SUA din Europa și Africa a încheiat, luni, cinci zile de activități în România, a anunțat săptămâna aceasta Ministerul Apărării Naționale, scrie publicația militară americană Stars and Stripes.

Activitățile s-au concentrat pe conectarea radarelor și sistemelor de apărare împotriva dronelor achiziționate recent într-o rețea care să permită forțelor române să reacționeze mai rapid la amenințări, a precizat ministerul, marți.

Obiectivul este ca militarii români cu funcții de comandă să dispună de o „imagine operațională comună”, prin combinarea datelor provenite de la diferite sisteme de supraveghere, potrivit ministerului.

Printre echipamentele vizate s-a numărat și sistemul american antidronă Merops, integrat la începutul acestui an în rețeaua de apărare antiaeriană a României.

Aceste eforturi au loc într-un moment în care aliații NATO se confruntă cu amenințări tot mai mari pe flancul estic al alianței.

România, amenințată de incursiunile cu drone ale rușilor

România a înregistrat 39 de incursiuni cu drone în spațiul său aerian de la începutul anului, comparativ cu nouă în 2025, potrivit datelor ministerului român al apărării, actualizate luni.

Armata română a înregistrat, de asemenea, 121 de atacuri cu drone asupra unor ținte ucrainene din apropierea frontierei cu România, față de 28 anul trecut.

Totodată, avioanele militare aliate au fost ridicate de la sol de 99 de ori pentru a răspunde unor posibile amenințări, comparativ cu 21 de intervenții în 2025.

Anul acesta a fost și prima dată de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, când avioane de luptă aliate aflate în România au doborât drone care pătrunseseră în spațiul aerian al țării.

Potrivit datelor guvernului român, șase drone au fost doborâte.

Mark Rutte spune că țările NATO trebuie să-și pregătească populația pentru război

Amenințarea rusească la adresa NATO nu mai e de multă vreme doar teoretică sau „hibridă”. Drone, rachete și alte echipamente rusești au ajuns deseori să se prăbușească sau să intre ilegal pe teritoriul alianței. O spune și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care lansează un avertisment important pentru liderii politici și militari ai țărilor din alianță - Statele NATO trebuie să-și pregătească cetățenii în vederea unui posibil război.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. Instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați. Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO - Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda - și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonulu și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a spus Mark Rutte, într-un discurs rostit la reuniunea Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

Secretarul general al NATO a adăugat că cetățenii trebuie să știe lucruri elementare - „cel puțin să nu stea în calea armatei și să știe cum pot fi de ajutor”.

Rutte a spus că amenințarea rusă nu va dispărea nici după încheierea războiului din Ucraina.

„Știm cu toții că mașinăria militară rusă funcționează acum la capacitate maximă. Industria sa de război continuă să crească. Și nu se va opri când războiul din Ucraina se va încheia. Toată această mașinărie e acolo și va continua să funcționeze”, a avertizat Mark Rutte.

Referindu-se la amenințarea Rusiei, secretarul general al NATO a menționat intensificarea atacurilor asupra statelor alianței: lansarea de rachete și drone asupra Poloniei, incendii în fabrici, perturbarea curselor aeriene din aeroporturi, atacuri cibernetice sau atacurile asupra navelor din Marea Neagră, din largul coastelor României și Bulgariei.