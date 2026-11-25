Coreea de Nord expulzează un diplomat elvețian și cere închiderea biroului abia deschis de Berna la Phenian

2 minute de citit Publicat la 07:26 25 Noi 2026 Modificat la 07:26 25 Noi 2026

Kim Yo Jong este unul dintre cei mai importanţi purtători de cuvânt ai regimului nord-coreean. FOTO: Profimedia Images

Coreea de Nord a cerut Elveției să închidă biroul diplomatic deschis de curând la Phenian și i-a dat șefului acestuia 48 de ore să părăsească țara. Acesta este răspunsul Phenianului la sancțiunile impuse de Elveția unei tabere pentru copii legate de Rusia, scrie Euronews.

Agenția de presă de stat KCNA a anunțat miercuri că un oficial de rang înalt din Ministerul de Externe l-a convocat pe Astier Sylvain, care conduce misiunea elvețiană, și i-a înmânat o cerere scrisă de închidere a biroului. Phenianul l-a declarat persona non grata.

Decizia vine după avertismentul lansat marți de Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un și una dintre cele mai importante voci ale regimului în politica externă. Ea a numit sancțiunile un „act ostil deschis”, care încalcă suveranitatea Coreei de Nord.

Expulzarea are loc la cinci săptămâni după ce Berna și-a reluat activitatea la Phenian.

Un canal occidental rar, pus la încercare

Elveția a deschis biroul pe 19 octombrie, când ministrul de Externe Ignazio Cassis a mers la Phenian și s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt, printre care și omologul său, Choe Son Hui.

Potrivit KCNA, discuțiile au vizat „promovarea dialogului și a cooperării”. Biroul este subordonat ambasadei Elveției de la Beijing, iar Berna a spus că acesta va ajuta la construirea unui contact direct cu oficialii nord-coreeni.

Elveția are relații diplomatice cu Coreea de Nord din 1974 și este unul dintre puținele state occidentale care au păstrat o linie de comunicare deschisă cu Phenianul.

Agenția elvețiană de dezvoltare a avut un birou de cooperare la Phenian din 1997, axat mai ales pe activități umanitare.

Biroul a fost închis în martie 2020, când Coreea de Nord și-a închis granițele din cauza pandemiei de COVID-19.

Ministerul elvețian de Externe a transmis marți că dorește să păstreze deschise canalele de dialog, în ciuda diferențelor politice.

Ministerul a subliniat că redeschiderea biroului nu are legătură cu politica sa privind sancțiunile. Este vorba atât despre măsurile ONU legate de programul nuclear nord-coreean, cât și despre sancțiunile UE pe care Elveția le-a preluat după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Tabăra din centrul disputei

Berna a inclus recent pe lista sancțiunilor Tabăra Internațională pentru Copii Songdowon, din orașul de coastă Wonsan, din cauza războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Autoritățile elvețiene spun că tabăra face parte din programele prin care copii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia sunt duși în Coreea de Nord, unde sunt expuși propagandei pro-ruse.

Marea Britanie a sancționat tabăra în mai, iar UE a urmat în septembrie, cu înghețarea activelor și interzicerea oricăror tranzacții financiare cu aceasta. Coreea de Nord are însă legături financiare minime cu Europa, așa că nu este clar ce efect practic au aceste măsuri.

Kim Yo Jong a declarat că tabăra servește unei cooperări „legitime” între Phenian și Moscova. Ea nu a răspuns direct acuzațiilor occidentale potrivit cărora copii ucraineni răpiți au fost trimiși acolo pentru reeducare.

Pe durata războiului, Coreea de Nord s-a apropiat constant de Rusia. Phenianul a trimis mii de soldați și cantități mari de armament pentru a sprijini invazia lui Vladimir Putin, posibil în schimbul unor ajutoare și al unor tehnologii militare.

Relațiile mai strânse cu Moscova și Beijingul stau la baza politicii externe tot mai ferme a lui Kim Jong Un. Liderul nord-coreean vrea să scoată țara din izolare și să o prezinte ca parte a unui bloc opus Washingtonului.