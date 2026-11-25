Kelemen Hunor, despre finanțarea pentru maghiarii din Transilvania după venirea lui Magyar: „Nimeni nu a luat nimic din România”

4 minute de citit Publicat la 08:36 25 Noi 2026 Modificat la 08:36 25 Noi 2026

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că schimbarea de putere de la Budapesta nu va aduce o ruptură în sprijinul pe care Ungaria îl oferă comunității maghiare din România. El recunoaște, în emisiunea „Agenda Internațională”, de la Adevărul, că noul guvern condus de Péter Magyar ar putea regândi politicile față de maghiarii din afara granițelor și că banii vor fi mai puțini, din cauza problemelor bugetare, dar nu se așteaptă la schimbări radicale.

Kelemen Hunor a explicat că unele instituții maghiare din Transilvania depind în continuare de finanțarea Ungariei. El a apărat, totodată, investițiile susținute de Guvernul Orbán în România, despre care spune că rămân pe loc și aduc beneficii economiei locale.

Întrebat dacă relația UDMR cu Budapesta s-a schimbat după ce Péter Magyar a preluat guvernarea, liderul Uniunii a amintit că astfel de reașezări au avut loc la fiecare schimbare de putere din 1990 încoace. El a subliniat însă că majoritatea problemelor comunității maghiare se rezolvă în România.

„Și acum este o regândire în ceea ce privește politicile naționale, din câte am văzut eu în bugetul pentru anul 2027, despre care au apărut informații în presă. Lucrurile nu se vor schimba radical. Și acolo sunt probleme, vor fi mai puțini bani, dar nu văd o schimbare substanțială sau radicală”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit lui Kelemen Hunor, instituții precum Universitatea Sapientia sau Universitatea din Subcarpatia, create pentru comunitățile maghiare din statele vecine, rămân pe agenda guvernului de la Budapesta.

„Acestea sunt câteva dintre cele mai importante instituții care au fost susținute și despre care am văzut că vor continua să primească sprijin”, spune el.

Liderul UDMR a recunoscut că o parte dintre aceste instituții nu s-ar putea descurca fără banii Ungariei, dar a insistat că deciziile importante pentru maghiarii din România se iau la București și la nivel local.

„Așa cum au fost proiectate, mai ales Universitatea Sapientia, în acest moment, nu. În rest, sigur, 95% dintre problemele noastre, ale comunității maghiare din România, se decid la București și la nivelul autorităților locale, nu la Budapesta. Haideți să clarificăm acest lucru: există câteva instituții care au fost înființate și funcționează în acest fel”, mai spune liderul UDMR.

Investițiile Ungariei, un câștig pentru România, spune Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a explicat că Ungaria finanțează încă din 1990 universități, fundații, proiecte culturale și biserici, cu scopul de a ajuta comunitatea maghiară să își păstreze identitatea. Acest tip de sprijin este însă diferit de investițiile economice făcute ulterior, despre care liderul UDMR spune că aduc locuri de muncă și bani la bugetul României.

„Mă bucur pentru orice investiție făcută în România: locurile de muncă sunt aici, impozitele sunt plătite aici și, dacă firma merge bine, profitul rămâne tot aici, în România”, explică acesta.

El a respins ideea că, odată cu schimbarea guvernului de la Budapesta, aceste investiții ar fi fost „luate” din țară.

„Nimeni nu a luat nimic din România. Nu s-a mutat nicio clădire, nicio investiție, niciun metru pătrat”, susține liderul UDMR.

Ce spune despre Planul Kós Károly

Planul Kós Károly este o strategie de dezvoltare economică lansată în 2016, care stabilește priorități de dezvoltare pentru mai multe regiuni din România. Fundația care îl administrează spune că programul a fost gândit împreună cu Guvernul Ungariei, cu scopul de a crea locuri de muncă și condiții economice care să-i convingă pe maghiarii din România să rămână în țară.

Kelemen Hunor susține că de aceste fonduri au beneficiat și antreprenori români, iar finanțările au fost discutate cu Guvernul României și au respectat legislația europeană. El a negat că planul ar fi urmărit integrarea economică a comunităților maghiare din Transilvania în economia Ungariei și a spus că miza este, de fapt, existența unor companii competitive.

„Nu trebuie să integrezi economia românească în economia Bulgariei, a Ungariei sau a Poloniei. Trebuie să fii atent să ai companii puternice, care să aibă capacitatea de a concura cu cele din țările vecine și din Uniunea Europeană și să ofere produse sau servicii de calitate”, explică acesta.

„Am zis eu? Este o prostie. Da, este o prostie uriașă. Se poate alimenta orice prostie, pentru că există și spațiu, și timp. Nu doresc să... Este o prostie”, adaugă el.

Relația dintre România și Ungaria și vecinii din regiune

La finalul discuției, Kelemen Hunor a spus că ambele țări ar avea de câștigat dintr-o colaborare economică și culturală mai strânsă, în cadrul pieței unice europene. El a criticat faptul că România nu s-a deschis suficient față de statele vecine.

„România, din păcate, nu a dezvoltat relații foarte bune nici cu Bulgaria, nici cu Serbia, nici cu Ungaria și, până la urmă, nici cu Ucraina. Dacă ne gândim la poziția noastră geografică, nici în Balcanii de Vest nu am fost prezenți, din păcate”, mai spune acesta.

Întrebat dacă noul guvern de la Budapesta își va schimba politica față de Rusia și Ucraina, liderul UDMR a spus că se conturează „o altă abordare, da”. El a precizat că nu urmărește zilnic evoluțiile, dar că aceasta este concluzia care reiese din informațiile apărute în presă.

De la susținerea lui Orbán la dialogul cu Péter Magyar

Relația UDMR cu noua putere de la Budapesta vine după o campanie electorală în care Kelemen Hunor l-a susținut deschis pe Viktor Orbán și a participat chiar la un miting al acestuia, la Debrețin. După alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, câștigate de partidul Tisza, liderul UDMR l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victorie. Votul a încheiat 16 ani de guvernare neîntreruptă a lui Orbán.

Cei doi lideri s-au întâlnit pe 21 aprilie 2026, la Budapesta, unde au discutat despre sprijinul pentru comunitatea maghiară din Transilvania. Péter Magyar a transmis atunci că maghiarii din Transilvania se pot baza în continuare pe Ungaria, dar a cerut ca ajutorul să fie acordat transparent, responsabil și cu respectarea legilor din ambele țări. Premierul ungar a mai spus că a primit asigurări că UDMR nu se va mai implica în disputele dintre partidele politice din Ungaria.