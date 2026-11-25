1 minut de citit Publicat la 09:15 25 Noi 2026 Modificat la 09:19 25 Noi 2026

România ar putea introduce în premieră restricții de vârstă pe rețelele sociale. FOTO: Getty Images

Ministrul Digitalizării anunţă că România ar putea introduce în premieră restricţii de vârstă pentru accesul pe reţelele sociale. Bogdan Dumitru, ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, a declarat marți că ţara noastră trebuie să analizeze deciziile luate la nivel european şi a subliniat importanţa reală de a introduce interdicţii şi limitări, în special după ce s-a întâmplat în campania electorală din 2024.

El a cerut totodată platformelor să le ofere statelor instrumente mai bune pentru verificarea vârstei utilizatorilor și pentru monitorizarea conținutului.

"Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani", a afirmat Bogdan Dumitru, la Digi24.

Ministrul a atras atenția că aplicarea unor astfel de restricții trebuie pregătită cu grijă, ca oamenii să nu le simtă drept niște interdicții impuse de sus.

În opinia sa, decizia privind accesul copiilor la platformele online trebuie să le revină în mare măsură părinților.

Dumitru consideră că rețelele sociale trebuie presate mai mult să conștientizeze impactul pe care îl au asupra minorilor. Tot ele ar trebui să pună la dispoziția autorităților instrumente prin care anumite aspecte să poată fi verificate mai riguros.

Oficialul a amintit că, în prezent, cine își face cont pe o rețea socială trebuie de cele mai multe ori doar să declare că are o anumită vârstă. Ministrul spune că acest sistem nu ajunge și propune metode de verificare mai sigure. Una dintre ele ar fi portofelul electronic, prin care vârsta poate fi confirmată fără ca platforma să primească toate datele personale ale utilizatorului.

"Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic, pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele", a explicat ministrul.