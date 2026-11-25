Vaccinarea ar putea ajunge mai ușor la români. Ministerul Sănătății pregătește două măsuri majore până la sfârșitul anului

Medicii atrag atenția că imunizarea are beneficii importante și pentru pacienții cu afecțiuni cronice. Foto: Getty Images

România rămâne printre ultimele țări din Uniunea Europeană la vaccinare și la participarea la programele de screening, în timp ce barierele din sistem și dezinformarea îi țin pe oameni departe de prevenție. Ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la aceste servicii? La conferința națională „Prevenția, prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN, autoritățile au venit cu anunțuri importante pentru sistemul medical.

Pentru a facilita accesul la imunizare și a schimba statisticile îngrijorătoare din România, Ministerul Sănătății pregătește două măsuri majore până la finalul acestui an.

„Vom încheia anul 2026 cu două măsuri. Prima măsură: vom elimina atestatul de vaccinologie, care, din punctul meu de vedere, a fost o frână în vaccinare. Pentru că nu poți să interzici unui medic, indiferent de specialitate, să vaccineze sau să îl împiedici să facă acest lucru dacă nu are atestat de vaccinologie. Aceste servicii sunt deja introduse, trebuie doar aprobate”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Odată cu aceste schimbări, prevenția ar putea ajunge mai aproape de oameni, în special în mediul rural, unde farmacia reprezintă adesea primul punct de contact cu sistemul medical. Reprezentanții farmaciștilor susțin că implicarea acestora în procesul de vaccinare ar putea simplifica accesul pacienților la imunizare.

„Farmacistul trebuie să fie parte din acest ecosistem, așa cum se întâmplă, de altfel, în toată lumea civilizată, în statele OCDE, unde farmacia și farmacistul fac parte din sistemul de prevenție. În România, 45% din populație trăiește în mediul rural, iar farmacia este primul loc în care un pacient vine să ceară sfaturi de sănătate. Dacă vom reuși să decontăm serviciul, așa cum a spus domnul ministru, și dacă vom legifera vaccinarea antigripală și vaccinarea HPV în farmacii, farmaciștii pot face, cu siguranță, acest lucru”, a adăugat Răzvan Munteanu, vicepreședinte AFFR și FPFR.

Dincolo de accesul mai ușor la vaccinare, medicii atrag atenția că imunizarea are beneficii importante și pentru pacienții cu afecțiuni cronice. Infecțiile pot agrava bolile cardiovasculare și pot crește riscul unor evenimente medicale grave, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral.

Conf. univ. dr. Alice Munteanu, medic primar cardiologie, explică faptul că vaccinarea poate reduce aceste riscuri și poate contribui la protejarea pacienților vulnerabili.

„Riscul infecțios scade foarte mult prin vaccinare, însă infecțiile pot afecta și inima. Așa cum vorbeam la început, riscul de infarct miocardic poate crește de până la șase ori. Vorbim și despre virusurile respiratorii, care reprezintă o altă problemă extrem de importantă atunci când discutăm despre evenimentele cardiovasculare acute. Nu în ultimul rând, și riscul de accident vascular cerebral poate crește de până la două ori în prezența infecțiilor. Ca atare, după un infarct, vaccinul antigripal trebuie făcut obligatoriu. Și nu spunem noi acest lucru, ci studiile, care arată că rata deceselor poate scădea cu până la 40%”, a explicat conf. univ. dr. Alice Munteanu, medic primar cardiologie.

Specialiștii atrag atenția că, pentru ca prevenția să devină o practică obișnuită, este nevoie atât de un acces mai simplu la vaccinare, cât și de politici de sănătate bazate pe dovezi științifice. În acest context, reprezentanții industriei farmaceutice susțin că introducerea unor noi vaccinuri pe lista celor compensate ar trebui să devină un proces firesc, nu un eveniment excepțional.

„Domnul ministru a venit astăzi cu breaking news că va avea o listă de medicamente. Eu aș vrea ca lista de vaccinuri să nu mai fie breaking news de acum încolo, ci să fie un lucru normal, o normalitate care să se întâmple de fiecare dată când există progres științific în acest domeniu, pentru că asta va crea încredere”, a concluzionat Livia Stan, Policy & Market Access Director MSD România.

Importanța prevenției este confirmată și de cifrele la nivel mondial. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinarea a salvat 154 de milioane de vieți în ultimii 50 de ani.