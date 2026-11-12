Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”

1 minut de citit Publicat la 14:49 12 Noi 2026 Modificat la 15:52 12 Noi 2026

Preşedinta Casei Naţionale de Pensii, Valentina Robu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Preşedinta Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a vorbi, în exclusivitate, cu reporterii Antena 3 CNN, despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, dar şi despre cea mai mare pensie specială aflată în plată în acest moment în ţara noastră.

Valentina Robu: Legat de indexare, vreau să vă spun că, știți, Casa Națională este o instituție care aplică legislația. Așteptăm un act normativ care să confirme o un anumit procent și, înmomentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027.

Reporter Antena 3 CNN: S-a vehiculat cel mai des scenariul indexării cu 7,3% chiar recent, inclusiv Ministrul Muncii a spus că va înainta acest procent. Aveți vreun calcul, vreo simulare? Știți care ar fi până în acest moment impactul bugetar?

Valentina Robu: Dacă ar fi o astfel de de majorare? Normal că un impact trebuie cunoscut. Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor. Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp.

Reporter Antena 3 CNN: Aveți 12.000 de pensii de serviciu, pensii speciale?

Valentina Robu: Da, Casa Națională plătește șase tipuri de pensii de serviciu și avem undeva la 12.000 în plată.

Reporter Antena 3 CNN: Care e cea mai mare pe care o plătiți în acest moment?

Valentina Robu: Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă. Fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul, astfel că pensia lui este sectorizată și primește pensia. Venitul este din două bugete: parte contributivă, din bugetul de asigurări și diferența din bugetul de stat. Avem undeva la 209 milioane cheltuiala cu pensiile de serviciu, din care cam 153 de milioane e valoarea pe care o luăm din bugetul de stat pentru plata acestor pensii de serviciu.