Premierul Luca Niculescu exclude să nu se facă indexarea pensiilor: „Dorința e să mergem spre ce a propus ministrul Muncii”

1 minut de citit Publicat la 20:34 03 Noi 2026 Modificat la 20:34 03 Noi 2026

Luca Niculescu: Sunt mai multe scenarii privind indexarea. Varianta să nu se facă deloc nu o iau în calcul. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la TVR, că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, cel mai probabil, însă a precizat că o decizie finală va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta cifrele bugetare. Șeful Guvernului a afirmat că nu ia în calcul varianta renunțării la indexare și că intenția Executivului este să aplice majorarea propusă de ministrul Muncii.

„Va exista o indexare. Cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca, după doi ani, să nu existe. Trebuie să așteptăm cifrele pe care le va prezenta ministrul Finanțelor. Dorința noastră este să mergem spre indexarea propusă de ministrul Muncii. Ne dorim ca toți pensionarii care au lucrat să aibă pensii mai mari. Este probabilă, dar, cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni.

Sunt mai multe scenarii pe masă. Varianta să nu se facă deloc indexare nu o iau în calcul.”

Ce se întâmplă cu salariul minim

Premierul a vorbit și despre discuțiile purtate cu sindicatele privind salariul minim, precizând că negocierile vor continua în cadrul Consiliului Tripartit.

„Aici vreau să spun că am avut o discuție foarte bună cu sindicatele. Pe unii dintre ei îi cunoșteam. Știu ceea ce doresc. De multe ori, cererile lor sunt legitime. Ne confruntăm cu realitatea fiscal-bugetară. Am vorbit despre multe, multe teme.

Am vorbit despre indexare, am spus că va fi o indexare. Despre salariul minim vom continua discuțiile în Consiliul Tripartit.

Când ne vom uita pe cifre, vom discuta cu ei și vom face tot ce putem în limitele constrângerilor pe care le avem.”

Ce spune premierul despre alocațiile pentru copii

Întrebat despre o eventuală majorare a alocațiilor pentru copii, Luca Niculescu a spus că așteaptă datele bugetare înainte de a face un anunț.

„Tot așa, aștept cifrele.”

Restanțele salariale ale magistraților, de 5 miliarde de lei

Premierul a abordat și problema restanțelor salariale ale magistraților, afirmând că statul trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive. El a anunțat că vor exista propuneri de eșalonare a plăților.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătorești. Este o stare de tensiune pe care nu vrem să o prelungim. Va avea loc o discuție să vedem cum va avea loc o eșalonare. Este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Am crezut mereu în puterea dialogului și trebuie să găsim înțelegere. Vor exista propuneri de eșalonare. Nu îmi cereți să vă spun mai mult. Suntem într-o perioadă în care discutăm despre noii membri ai Guvernului.”