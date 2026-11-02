Luca Niculescu începe discuțiile cu sindicatele pe noua lege a salarizării. Manole spune că vor crește și salariile demnitarilor

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Cinci mari confederații sindicale ajung astăzi la Guvern, unde vor discuta cu premierul Luca Niculescu despre noua lege a salarizării bugetarilor. Liderii sindicali cer ca salariile din sistemul public să nu mai fie raportate la salariul minim pe economie. Ministerul Finanţelor are la buget doar 8 miliarde de lei pentru majorarea salariilor bugetarilor, iar suma este insuficientă. Referindu-se la noua lege a salarizării, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu la Antena 3 CNN că și salariile demnitarilor vor crește, deoarece nu s-au mai majorat de opt ani.

Luca Niculescu negociază majorări salariale cu vistieria goală. Veniturile statului sunt mai mici decât au fost estimate în legea bugetului. Sindicatele cer un calendar ferm pentru legea salarizării bugetare și vor ca salariile de la stat să fie calculate pornind de la salariul minim pe economie.

Ministerul Finanțelor are la dispoziție doar 8 miliarde de lei pentru majorarea salariilor bugetarilor, sumă insuficientă pentru solicitările sindicaliștilor. Greva din sănătate a fost suspendată, iar sindicatele din administrație au anunțat că au strâns deja 15.000 de semnături pentru declanșarea acțiunilor de protest. Confederațiile sindicale au cerut și majorarea salariului minim pe economie de la 4.325 de lei la 5.000 de lei.

Vor crește și salariile demnitarilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu la Antena 3 CNN că și salariile demnitarilor vor crește și că nu poate fi ipocrit să nu spună asta.

Gina Vacariu: Păstrați principiul de creștere a salariilor și demnitarilor? Erau acolo creșteri și în draftul dumneavoastră, și în al domnului Pâslaru, de până la 2.000 – 2.500 de lei pentru miniștri, deputați și senatori.

Florin Manole: Refacerea grilelor și aducerea echității în sistem înseamnă că va trebui să avem creșteri peste tot, acolo unde nu sunt deja creșteri exagerate din trecut.

Gina Vacariu: Inclusiv la demnitari mențineți principiul?

Florin Manole: Trebuie să avem creșteri. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva. Sunt aproape 8 ani de când toate salariile și pensiile au crescut în România, ceea ce este foarte bine. În același timp, sunt 8 ani de când salariile demnitarilor – primari, miniștri, secretari de stat – au rămas jos, ceea ce afectează și sutele de mii de oameni din administrația locală.

Gina Vacariu: Dar cu economia în recesiune, este adecvat să mergi pe majorări pentru demnitari?

Florin Manole: Sigur că nu.

De partea cealaltă, ministrul Finanțelor a transmis că orice majorare salarială trebuie analizată cu mare atenție, inclusiv în contextul celei de-a doua rectificări bugetare, care urmează să fie aplicată la finalul acestei luni.

Întâlnirea cu sindicatele începe la ora 16.00. Din acest motiv, premierul nu va merge în Parlament, la „Ora prim-ministrului”, unde fusese chemat să prezinte situația execuției bugetare. Invitația venise din partea grupului parlamentar AUR.