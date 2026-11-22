O navă de război rusească a explodat în portul Benghazi. Libia spune că a fost lovită de drone

1 minut de citit Publicat la 18:03 22 Noi 2026 Modificat la 18:03 22 Noi 2026

Două surse medicale au declarat că nu au fost raportate decese, însă există persoane rănite. Foto: captură X/@bayraktar_1love

O explozie a avut loc la bordul unei nave rusești, care ancorase în portul libian Benghazi pentru realimentare și reaprovizionare. Guvernul Libiei a anunțat duminică faptul că o anchetă preliminară arată că ambarcațiunea a fost atacată cu drone, relatează Reuters.

Explozia a avut loc la bordul corvetei rusești Merkury, din clasa Steregushchiy (Proiect 20380), în portul Benghazi din Libia.

??The moment of a massive detonation of onboard ammunition aboard the Russian Project 20380 Steregushchiy-class corvette Merkury in the port of Benghazi, Libya. https://t.co/iwFbkxZVKP — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) November 22, 2026

Guvernul Libiei a transmis că nava rusească oprise în portul Benghazi din estul țării pentru reaprovizionare și realimentare, în baza unui acord de cooperare între cele două țări.

Două surse medicale au declarat că nu au fost raportate decese, însă există persoane rănite. Numărul acestora și naționalitățile lor nu sunt încă cunoscute.

Autoritățile ruse nu au reacționat deocamdată. Presupusul atac nu a fost revendicat.

Guvernul Libiei condamnă presupusul atac cu drone

Guvernul Libiei a transmis că instalațiile portuare și cele ale bazei navale, inclusiv depozitele, sunt în siguranță și că operațiunile normale au fost reluate după ce incendiul a fost adus sub control, iar zona a fost securizată.

Autoritățile statului au condamnat presupusul atac, pe care l-au calificat drept o încălcare a suveranității Libiei și o amenințare la adresa siguranței maritime. Guvernul a anunțat că va lua măsuri juridice și diplomatice împotriva celor care vor fi găsiți responsabili.

De asemenea, Guvernul Libiei a subliniat că țara nu este parte a războiului dintre Rusia și Ucraina și nici a vreunui conflict armat din afara granițelor sale, precizând că relațiile țării cu statele prietene țin de suveranitatea sa.

„Guvernul libian nu va permite ca porturile, teritoriul sau apele teritoriale ale Libiei să fie transformate într-o arenă pentru reglarea conturilor sau exportarea conflictelor internaționale”, a adăugat guvernul din estul țării.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, forțele ucrainene au folosit în repetate rânduri drone navale și rachete pentru a ataca navele de război și instalațiile navale rusești din Marea Neagră.

În decembrie 2025, Ucraina a anunțat că a lovit cu drone aeriene un petrolier asociat Rusiei în Marea Mediterană, deși locul exact al atacului nu a fost precizat. În martie 2026, Rusia a acuzat Ucraina că a atacat un petrolier rusesc care transporta gaze naturale lichefiate (GNL), folosind drone navale lansate de pe coasta Libiei.