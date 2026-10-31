Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Florin Manole: „Ar fi un impact de 9,6 miliarde de lei”

Florin Manole. Foto: Guvernul României

Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, iar o estimare neoficială a Casei Naționale de Pensii indică o creștere de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Acesta a exclus categoric varianta înghețării pensiilor și a precizat că pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie, odată cu pensia, un ajutor de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de cuantumul pensiei.

Florin Manole a mai vorbit și despre salariul minim, despre care a spus că se va decide în noiembrie, la masa negocierilor cu sindicatele și patronatele, dacă va crește de la începutul anului viitor, dar și despre noua lege a salarizării, ale cărei discuții vor fi reluate în primele luni din 2027. Ministrul a dat asigurări că medicii și profesorii nu vor pierde bani prin noua lege și a recunoscut că și demnitarii vor primi măriri, precizând însă că salariile miniștrilor, parlamentarilor și primarilor nu sunt o prioritate cât timp economia trece printr-o perioadă dificilă. Totodată, Manole a promis că eventualele greșeli făcute la recalcularea pensiilor, semnalate de Curtea de Conturi, vor fi corectate, iar noua șefă a Casei Naționale de Pensii va explica public, săptămâna viitoare, care este situația reală.

Ajutoare înainte de Crăciun

Gina Vacariu: Spuneți-le pensionarilor cât vor primi în decembrie cu acele ajutoare one-off, cam la ce dată, dacă vin odată cu pensia sau mai târziu. Se va primi jumătate din cuantumul stabilit la începutul anului?

Florin Manole: Odată cu pensia va veni acel sprijin pentru pensionari. Se va primi jumătate din cuantumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit: până la 1.500 de lei pensie, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei, iar beneficiile vor fi de 500 de lei (jumătate din întregul de 1.000 de lei) pentru cei cu pensii până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cei până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei până la 3.000 de lei pensie.

Gina Vacariu: Există aceste prime contradicții în Guvern, domnule ministru. Dumneavoastră și partidul din care faceți parte vă doriți o indexare a pensiilor de aproximativ 7% din ianuarie 2027. Sunt voci însă în Ministerul de Finanțe, și deja se fac calcule, care ar vrea să dea această indexare împărțită în două: 5% în ianuarie și, posibil, la jumătatea anului, încă 2-3%. L-am avut în direct și pe prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, care a zis că dacă premierul sau ministrul de Finanțe iau această decizie, o vor face fără PSD. Vă întreb: dacă veniți cu propunerea de 7% dar nu va fi aprobată, e posibil ca asta să ducă la plecarea PSD de la guvernare?

Florin Manole: Aș începe, în primul rând, prin a vă spune că niciunul dintre scenariile pe care le-am văzut vehiculate public – și a căror sursă aparține presei, în fine, este meseria dumneavoastră – nu a făcut obiectul vreunei discuții pe care să o am cu premierul, cu ministrul de Finanțe sau cu Sorin Grindeanu. Sunt diverse speculații, sunt diferite scenarii, dar în acest grup restrâns, ca să zic așa, discuția este simplificată în felul următor: trebuie să avem această mică rectificare.

„Eu nu vreau să vând iluzii”

Gina Vacariu: Dar dumneavoastră veniți cu propunerea: în jur de 7% pentru indexarea pensiilor din ianuarie.

Florin Manole: Voi veni cu propunerea legală. Nu vreau să zic „în jur de 7”, mai mult sau mai puțin, ci cifra finală care va rezulta din formulă. Pe aceea o voi înainta și premierului, și ministrului de Finanțe.

Gina Vacariu: Nu ați făcut asta, deocamdată, în mod oficial? Să se facă calculele?

Florin Manole: Am cerut asta. Avem un președinte la Casa Națională de Pensii foarte profesionist, care se uită în fiecare lună la evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți, astfel încât să avem o estimare.

Nu ascund estimarea pe care am avut-o, neoficială și, cu siguranță, nefinală, ca să nu înțeleagă nimeni nimic greșit: era undeva la 7,3%, cu un impact de 9,6 miliarde.

Dar vreau să subliniez asta: indiferent care vor fi cifrele, o preocupare comună și a ministrului Muncii, și a ministrului de Finanțe, și a premierului este de a respecta legile.

Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor, nu sunt în măsură să fac asta. Mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos.

Gina Vacariu: Foarte interesant cum ați formulat, că nu vreți să vindeți iluzii. Aveți pe masă și varianta în care în 2027 ar putea fi înghețate pensiile? Există și această posibilitate?

Florin Manole: Nu. Nu.

„Pensiile se vor majora anul viitor”

Gina Vacariu: Deci dumneavoastră, ministrul Muncii, garantați că se indexează pensiile anul viitor, fie că vorbim de o singură tranșă sau vorbim de două tranșe?

Florin Manole: Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două sau trei tranșe, sau despre un mix de one-off.

Deocamdată, avem un singur scenariu, acela al respectării legii. Vom promova acest scenariu și vom vedea care vor fi opiniile celorlalți. Sigur că nu putem să fim pasivi, adică nu o să fim doar un trimițător de plic cu o formulă și cu un calcul. Este rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi și de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor și a altor categorii care sunt în aria ministerului.

Ce se va întâmpla cu salariul minim

Gina Vacariu: Lumea este interesată și de ce se întâmplă cu salariul minim, domnule ministru. Dumneavoastră ați avut o declarație în care, când ați fost întrebat cât va fi salariul minim în ianuarie 2027, ați răspuns că va fi același ca acum, 4.325 de lei. Premierul Luca Niculescu a menționat o posibilă majorare a salariului minim cu 600 de lei anul viitor, în fața oamenilor de afaceri. Pe cine să credem? Pe dumneavoastră, că salariul minim – cel puțin în ianuarie – rămâne 4.325 de lei și că urmează discuții cu sindicatele și patronatele, sau să îl credem pe premierul Luca Niculescu, care a testat apele privind o majorare cu 600 de lei brut?

Florin Manole: Va trebui să existe, tot conform legii, un CNT. Și acolo, la Consiliul Național Tripartit, cu guvern, sindicate, patronate la masă, se va lua o decizie? Cu siguranță, discuția aceasta va avea loc în luna noiembrie.

Gina Vacariu: Atunci rămâne salariul minim în ianuarie 2027 același, cum ați menționat dumneavoastră, sau există posibilitatea să fie majorat?

Florin Manole: Din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca el să fie majorat, însă programul de guvernare spune că vom face o indexare într-un orizont de 12 luni. Exact aceasta este formularea din programul de guvernare.

Gina Vacariu: Legea salarizării, domnule ministru, ce faceți cu ea? Luați draftul pe care l-ați lăsat în minister, pe care l-a modificat Pâslaru și care știm că ducea la scăderi de salarii cu mii de lei pentru profesori și medici?

Florin Manole: Lucrurile au evoluat, dar negocierile trebuie reluate la începutul anului viitor, după ce adunăm informațiile despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite, care ne-au lipsit anul trecut și anul acesta.

Vor crește și salariile demnitarilor

Gina Vacariu: Păstrați principiul de creștere a salariilor și demnitarilor? Erau acolo creșteri și în draftul dumneavoastră, și în al domnului Pâslaru, de până la 2.000 – 2.500 de lei pentru miniștri, deputați și senatori.

Florin Manole: Refacerea grilelor și aducerea echității în sistem înseamnă că va trebui să avem creșteri peste tot, acolo unde nu sunt deja creșteri exagerate din trecut.

Gina Vacariu: Inclusiv la demnitari mențineți principiul?

Florin Manole: Trebuie să avem creșteri. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva. Sunt aproape 8 ani de când toate salariile și pensiile au crescut în România, ceea ce este foarte bine. În același timp, sunt 8 ani de când salariile demnitarilor – primari, miniștri, secretari de stat – au rămas jos, ceea ce afectează și sutele de mii de oameni din administrația locală.

Gina Vacariu: Dar cu economia în recesiune, este adecvat să mergi pe majorări pentru demnitari?

Florin Manole: Sigur că nu.

Gina Vacariu: Previziunea este că vom avea o scădere economică de 0,5% anul acesta.

Florin Manole: Poate anul ăsta, dar anul viitor, din primul trimestru, vom vedea dacă toate planurile de repornire au o perspectivă pozitivă. Evident că demnitarii nu sunt și nu vor fi prioritatea. Vă spun sincer, sunt mult mai preocupat de majorarea pensiilor la 1 ianuarie. Dacă vom eșua în temele sociale majore, nimeni nu va mai avea obrazul să ceară creșteri pentru primari sau prim-ministru.

Gina Vacariu: Dați garanții că nu veți scrie o lege care să prevadă tăieri de salarii pentru medici și profesori?

Florin Manole: În niciun caz nu voi produce un impact negativ pentru niciun lucrător, mai ales din sistemele esențiale. Sănătatea și educația sunt vitale în orice țară.

Plafon pentru consumatorul vulnerabil

Gina Vacariu: Vă gândiți să aplicați un plafon pentru consumatorul vulnerabil (venituri sub 3.500 de lei net), cu o reducere directă de 50 de lei în factură sau scăderea TVA-ului la curent?

Florin Manole: Nu am discutat în detaliu cu ministrul Energiei, am avut o discuție despre faptul că trebuie să facem o reglementare nouă pe zona consumatorului vulnerabil. Dar nu am avut o discuție pe cuantum, ci pe praguri de venit. Pragurile de venit trebuie crescute față de politica publică actuală. Beneficiul de 50 de lei a fost rezonabil anul acesta, mă refer la factura de electricitate. Înainte de a face bugetul viitor, trebuie să avem o decizie clară privind consumatorul vulnerabil.

Gina Vacariu: Aveți de gând să dați ajutoare pentru familiile cu venituri foarte mici?

Florin Manole: Am crescut la începutul acestui an beneficiul pentru copilul cu dizabilități de la 80 la 190 de lei la începutul anului. 80 de lei era ridicol de puțin, nici 190 nu înseamnă vreo mare sumă, că sunt nevoi mai mari decât 190 de lei acolo. Dar dacă ne uităm strict contabil, de la 80 la 190 nu este o indexare cu inflația. Este o creștere de mai mult de dublu. Cred că în anumite zone, acolo unde avem beneficiari în situații sociale foarte proaste, trebuie să ajutăm mult mai mult decât familia Manole, care are tot ce îi trebuie.

„Copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite”

Gina Vacariu: Vă gândiți la un pachet pentru aceste familii, dar ce se întâmplă cu alocațiile? Rămân înghețate pentru al treilea an consecutiv?

Florin Manole: Nici discuția asta n-a avut loc. Dar și aici o spun cu riscul de a nu fi popular: copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite. Copilul meu și al altor câteva zeci de mii de familii care câștigă bine în țara asta nu ar simțu nicio diferență dacă alocația crește cu 20 sau 30 de lei. Pentru alții, a crește alocația cu 20 sau 30 de lei ar fi prea puțin. Și ar trebui să găsim mecanisme mai bune decât asta.

Copilul cu dizabilități, căruia nu i-a crescut alocația cu 20 lei la începutul acestui an, a avut o creștere de 110 lei pe beneficiu pentru copilul cu dizabilități. Eu înțeleg că distincția e totuși clară pentru toată lumea. Una e alocația, alta e beneficiul ăsta.

În același timp, sigur, la familia Manole nu au intrat 20 lei în plus în luna aia. în alte familii e mult mai bine că am putut să ducem de trei, de paturi, de cinci ori mai mulți bani și mă voi gândi mereu cu prioritate la un mecanism de genul ăsta.

„Nu vreau să fac viața mai grea pentru pensionari”

Gina Vacariu: Deci acolo vreți să vă duceți și, eventual, rămân înghețate alocațiile.

Florin Manole: Nu vreau să mă hazardez. Nici aici nu am avut discuția cu premierul și ministrul de Finanțe, dacă înghețăm sau nu înghețăm alocații, dacă le creștem sau nu le creștem.

Gina Vacariu: De ce a fost PSD-ul de acord să impoziteze pensiile peste 3.000 lei? acum, când ați revenit la Ministerul Muncii, veți încerca să reparați această greșeală, să le dați oamenilor banii înapoi?

Florin Manole: Nu am avut nicio discuție să schimbăm asta. Trebuie să recunoaștem. Și eu vreau să fiu cât de echilibrat se poate și lumea să înțeleagă că eu fac tot ce pot să îmi respect mandatul aici, la Ministerul Muncii, dar, în același timp, sunt membru într-un Guvern care reprezintă această țară și care țară are niște angajamente luate raportat la ținta de deficit și Comisia Europeană. Și eu nu vreau să fac viața mai grea niciunui alt coleg, nici premierului, nici ministrului de Finanțe, dar nici nu vreau să fac viața mai grea pentru pensionari sau pentru salariați. Adică trebuie să avem un echilibru și în decizii, și în declarații, și în acțiuni.

Cu câți bani poate trăi decent o familie cu doi copii în România

Gina Vacariu: Care credeți dumneavoastră, ca ministru al Muncii și Protecției Sociale, că e suma minimă cu care poate trăi o familie cu doi copii?

Florin Manole: Păi, avem coșul de consum pentru trai decent, care a fost, la un moment dat, un proiect al Freedy Caber Shiftung în România, o fundație germană foarte activă în zona de stânga. Cred că ultimele lor cifre sunt la 11.000 lei.

Gina Vacariu: Și câte familii au acest venit?

Florin Manole: Două salarii cu care să însumeze 11.000 lei – foarte puține, din păcate.

Gina Vacariu: Și când ajungem la un nivel în care să poată trăi decent o familie cu doi copii în România?

Florin Manole: Veniturile din România s-au apropiat mult de media UE în ultimii 20 de ani. Dar pentru a continua drumul ăsta, avem nevoie de o economie funcțională. Și o economie funcțională trebuie să fie o economie în care, pe de o parte, statul face investiții publice, cum s-au făcut și cum trebuie să continui să facă.

Scandalul pensiilor calculate greșit

Gina Vacariu: Raportul acesta al Curții de Conturi. Sigur, v-ați uitat pe el, că 2 milioane de pensii, când au fost recalculate, au fost recalculate în minus și că oamenii au primit mai puțini bani. Fostul președinte al Casei Naționale de Pensii, când l-am întrebat despre asta, ne-au urat „sănătate și un praz verde”, între timp a plecat. Ce faceți cu acest lucru? Recalculați pensiile? Oamenii vor primi banii din urmă dacă se dovedește că, într-adevăr, au primit pensii tăiate din cauza recalculării?

Florin Manole: În primul rând, a fost o majoră greșeală de comunicare și faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar și să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor.

Deci metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare. Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile și le vom căuta și să le corectăm, dar trebuie să le și spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus, că au fost două categorii de greșeli semnalate.

Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo. Noua președintă, care este și foarte profesionistă,până la mijlocul săptămânii viitoare, trebuie să explice public clar care este situația reală.

I-am și spus asta, am avut această discuție și se va pregăti și va avea o ieșire publică care să clarifice, pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze, că e vorba despre veniturile lor.