Premierul Luca Niculescu nu vine luni în Parlament pentru a explica situația bugetului. La aceeași oră se întâlnește cu sindicatele

1 minut de citit Publicat la 16:31 01 Noi 2026 Modificat la 16:31 01 Noi 2026

Luca Niculescu. sursa foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu nu va fi prezent luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”, unde fusese chemat să prezinte situația execuției bugetare. Invitația venise din partea grupului parlamentar AUR, iar la ora 16:00, când ar fi trebuit să răspundă întrebărilor deputaților, șeful Guvernului va avea consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale.

Săptămâna trecută, AUR a cerut conducerii Camerei Deputaților ca premierul să fie invitat în Parlament pe 2 noiembrie, pentru a explica situația reală a execuției bugetare, a datoriilor și a plăților restante, precum și nivelul real al deficitului. Solicitarea a fost aprobată în Biroul Permanent, inclusiv cu sprijinul PSD, însă prezența premierului depindea de confirmarea Guvernului.

Până duminică după-amiază, pe site-ul Camerei Deputaților prezența premierului apărea în continuare în programul oficial, iar un răspuns formal este așteptat să fie înregistrat luni dimineață la Biroul Permanent.

Ziua de luni a premierului începe la ora 9:00, cu participarea la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în proiectul SAFE „Platforme de transport auto multifuncţionale, pe roţi“. După-amiază, la ora la care ar fi trebuit să fie în Parlament, Luca Niculescu se va întâlni cu liderii sindicali.

Întâlnirea are loc pe fondul nemulțumirilor tot mai mari din partea sindicatelor, care spun că revendicările lor nu sunt ascultate și cer majorări salariale pentru angajații din mai multe categorii. Unii dintre sindicaliști au avertizat chiar că ar putea intra în grevă dacă salariile nu vor fi crescute.

De partea cealaltă, ministrul Finanțelor a transmis că orice majorare salarială trebuie analizată cu mare atenție, inclusiv în contextul celei de-a doua rectificări bugetare, care urmează să fie aplicată la finalul acestei luni.