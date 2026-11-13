Simion a adus populiștii la București să li se plângă de von der Leyen și de „dictatura” din România. A venit și Antonio Giordano

Forumul organizat de AUR se desfăşoară, de vineri până duminică, la Palatul Parlamentului. Foto: Agerpres

George Simion a acuzat, vineri, în deschiderea forumului organizat de AUR la Parlament, că România devine „din ce în cel mai mult o dictatură”. El a susținut că autoritățile încearcă să interzică protestul AUR de sâmbătă și că există „deținuți politici” în închisori. Președintele AUR s-a adresat publicului format din europarlamentari și parlamentari din alte țări eurosceptici, de dreapta și suveraniști, adăugând că „elitele Europene” vor distruge Europa. La Forum participă și preşedintele ECR, Adam Bielan și secretarul general al ECR, Antonio Giordano.

George Simion a susținut, vineri, un discurs în deschiderea Forumului „Europa - Identitate, Viziune, Educaţie”, organizat de AUR, la Palatul Parlamentului. Președintele AUR s-a referit la protestul de sâmbătă, a acuzat că România se transformă într-o dictatură și „elitele europene” că distrug Europa.

„Mâine (n.r. sâmbătă) avem un protest, iar autorităţile încearcă să îl interzică. Devenim din ce în ce mai mult o dictatură. Avem deţinuţi politici ţinuţi în închisoare în România. Avem posturi de televiziune interzise şi au rămas doar cele proguvernamentale. Şi, după cum ştiţi, aici, în România, alegerile au fost anulate. Şi nu se întâmplă numai în România (...) Aici, în România, preţul prăbuşirii încrederii publice este dureros de familiar. (...)

Aceste aşa-zise elite europene, care ne-au adus în pragul falimentului, vor distruge Bătrânul Continent. Soluţia noastră este bunul-simţ, nu democraţiile populare, nu capitalismul popular. (...) Soluţia noastră este să ne concentrăm pe prosperitate, pe identitate, pe frontiere sigure, pe fabricile noastre, pe economiile noastre şi pe prietenie. De aceea avem, sâmbătă şi duminică, 70 de grupuri bilaterale de prietenie. Pentru că scopul nostru este pacea globală”, a spus George Simion.

George Simion, critici dure pentru conducerea UE

Președintele AUR a criticat dur conducerea Uniunii Europene.

„Ne aflăm într-o clădire care a fost martoră a sfârşitului dictaturii comuniste din România şi, de asemenea, martoră a renaşterii dificile a democraţiei româneşti. Democraţia din România care moare încet, dar sigur. Istoria acestei clădiri dă o greutate pentru ce suntem aici să discutăm: despre libertate, suveranitate şi puterea unei naţiuni de a-şi alege propria direcţie. Europa a fost construită de naţiuni care au îndurat război.

Robert Schuman (n.r. fondator al UE) a înţeles că pacea şi prosperitatea pot fi asigurate prin cooperare. Aceasta a fost o realizare istorică şi merită păstrată. Dar ceea ce se întâmplă acum în actuala Uniune Europeană nu este acceptabil. Cooperarea îşi pierde sensul atunci când instituţiile create pentru a servi naţiunile încep să trateze acele naţiuni ca pe nişte obstacole”, a afirmat Simion.

Președintele AUR susține că partidul are o altfel de viziune asupra Uniunii Europeane, respectiv „o Europă a națiunilor suverane”, și a respins etichetele de „extremişti, naţionalişti şi populişti” care i se pun formațiunii.



„Există un motiv pentru care atât de mulţi cetăţeni europeni se îndepărtează de partidele care au guvernat timp de decenii. Faptul că ne numesc extremişti, naţionalişti şi populişti nu face ca motivele pentru acesta să dispară. Ce cer aceşti oameni? Cer energie la preţuri accesibile, cer frontiere sigure, cer străzi sigure. Cer locuri de muncă care să le permită să întemeieze şi să întreţină o familie în ţara lor, în casele lor. Cer pace, cer o cultură pe care să o poată transmite copiilor lor. Acestea nu sunt cereri extravagante. Sunt responsabilităţile de bază ale unui guvern”, a adăugat Simion.

El a anunţat că în cadrul reuniunii va fi lansat Manifestul pentru o Europă a Naţiunilor Suverane.



„Noi, pe de altă parte, avem dreptul să propunem un viitor diferit pentru România, un viitor diferit pentru ţările noastre, un viitor diferit pentru Europa. Pentru că Europa, aşa cum spune acest manifest, nu aparţine unui preşedinte al Comisiei, nu aparţine unei familii politice sau unei birocraţii. Ea aparţine popoarelor şi naţiunilor sale. Voinţa de a schimba Europa traversează graniţele, iar acest lucru va începe aici. Bun venit în Europa noastră”, a mai transmis George Simion.

Eurosceptici și suveraniști, invitați de AUR în Parlamentul României

Forumul „Europa - Identitate, Viziune, Educaţie”, organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), include conferinţe, dezbateri şi mese rotunde dedicate unor subiecte de actualitate, de la viitorul continentului şi suveranitatea naţională până la relaţiile internaţionale şi transformările economice şi tehnologice, potrivit unui comunicat al partidului, citat de Agerpres.

Evenimentul se desfăşoară, de vineri până duminică, la Palatul Parlamentului.



Forumul reuneşte parlamentari, europarlamentari, membri ai Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), membri ai sindicatului polonez Solidaritatea, ambasadori, antreprenori, reprezentanţi ai societăţii civile, fiind peste 200 de invitaţi străini.



Printre invitaţi se numără preşedintele ECR, Adam Bielan, secretarul general al ECR, Antonio Giordano, CEO-ul companiei Roundtable, James Heckman, parlamentarul croat Kresimir Cabaj din partea partidului DOMiNO, fostul vicepreşedinte al Parlamentului European Ryszard Czarnecki, preşedintele organizaţiei College Republicans of America, William B. Donahue.



Forumul, la care vor lua cuvântul mai mult de 180 de vorbitori din peste 55 de ţări, are diverse paneluri dedicate tinerilor, viitorului Europei, Republicii Moldova, unde va fi prezentat un barometru de opinie publică, dar şi reformei administrative, minorităţilor naţionale, persoanelor cu dizabilităţi.