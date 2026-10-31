Florin Manole: Nu am avut nicio discuție despre eliminarea impozitului pe pensiile de peste 3.000 de lei

Florin Manole. sursa foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că în Guvern nu a avut loc nicio discuție privind eliminarea impozitului aplicat pensiilor mai mari de 3.000 de lei, o măsură care a fost adoptată în mandatul guvernului anterior, cu acordul PSD.

Întrebat de jurnalista Gina Vacariu de ce a fost de acord PSD cu impozitarea acestor pensii și dacă, acum, când a revenit la conducerea Ministerului Muncii, va încerca să repare această greșeală și să le dea pensionarilor banii înapoi, Manole a răspuns direct că subiectul nu se află pe masa Guvernului.

„Nu am avut nicio discuție să schimbăm asta. Trebuie să recunoaștem”, a spus ministrul.

Florin Manole a explicat că, deși încearcă să își îndeplinească mandatul la Ministerul Muncii, trebuie să țină cont și de obligațiile pe care România și le-a asumat în fața Comisiei Europene privind reducerea deficitului bugetar.

„Și eu vreau să fiu cât de echilibrat se poate și lumea să înțeleagă că eu fac tot ce pot să îmi respect mandatul aici, la Ministerul Muncii, dar, în același timp, sunt membru într-un Guvern care reprezintă această țară și care țară are niște angajamente luate raportat la ținta de deficit și Comisia Europeană. Și eu nu vreau să fac viața mai grea niciunui alt coleg, nici premierului, nici ministrului de Finanțe, dar nici nu vreau să fac viața mai grea pentru pensionari sau pentru salariați. Adică trebuie să avem un echilibru și în decizii, și în declarații, și în acțiuni”, a declarat ministrul Muncii.

În același interviu, ministrul Muncii a garantat că pensiile nu vor fi înghețate în 2027 și că vor fi indexate de la 1 ianuarie, o estimare neoficială a Casei Naționale de Pensii indicând o creștere de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei.