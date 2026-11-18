„Nu e un oraș oarecare. Avem peste 140 de ani de tradiție”. Primarul din Băile Govora cere excepții de la comasare

3 minute de citit Publicat la 12:45 18 Noi 2026 Modificat la 12:45 18 Noi 2026

Stațiunea Băile Govora. Foto: Mihai Mateescu / Facebook

Primarul stațiunii Băile Govora, Mihai Mateescu, spune că o eventuală reformă administrativ-teritorială trebuie realizată cu responsabilitate, iar în cazul orașelor stațiuni balneare și turistice de interes național să se facă o evaluare diferențiată, care să ia în considerare nu doar populația, ci și importanța economică, medicală, turistică și patrimonială a acestora. „Băile Govora nu este un oraș oarecare, iar importanța sa nu poate fi măsurată exclusiv prin numărul celor aproximativ 2.500 de locuitori. Avem în spate peste 140 de ani de tradiție balneară”, a spus el, potrivit Agerpres.

Edilul a transmis, zilele trecute, un memoriu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Asociației Orașelor din România (AOR), Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (ANSBBR), precum și altor stațiuni similare din țară, în contextul discuțiilor privind comasarea localităților și posibila reclasificare a orașelor cu populație redusă, categorie în care se încadrează și Govora, având puțin peste 2.000 de locuitori.

„Nu ne opunem reformei administrației publice. Dimpotrivă, considerăm necesare eficientizarea cheltuielilor, modernizarea serviciilor și cooperarea între localități. Dar reforma trebuie făcută cu responsabilitate, pe baza unor criterii obiective, care să țină seama de particularitățile fiecărei comunități. Nu putem pune pe același plan o localitate cu funcție exclusiv rezidențială și o stațiune balneară de interes național, cu patrimoniu istoric, infrastructură de tratament, activitate turistică și responsabilități care depășesc granițele administrative”, a transmis primarul orașului Băile Govora.

El a subliniat că este necesar să se țină cont de rolul pe care aceste stațiuni, unele cu o vârstă venerabilă, îl au din punct de vedere turistic și cultural, precum și că pierderea statutului de oraș și a autonomiei administrative ar putea bloca dezvoltarea acestor zone.

„Băile Govora nu este un oraș oarecare, iar importanța sa nu poate fi măsurată exclusiv prin numărul celor aproximativ 2.500 de locuitori. Avem în spate peste 140 de ani de tradiție balneară, o istorie recunoscută la nivel național, un patrimoniu arhitectural și peisager valoros și, mai ales, o identitate construită în jurul sănătății, tratamentului și turismului. Băile Govora a dobândit statut urban nu datorită unei populații numeroase, ci datorită rolului său de stațiune balneară.

Este un rol pe care îl îndeplinește și astăzi, fiind recunoscută oficial atât ca stațiune balneară, cât și ca stațiune turistică de interes național. Orașul nostru nu deservește doar locuitorii permanenți, ci și turiștii, pacienții veniți la tratament și numeroșii vizitatori care beneficiază de infrastructura și serviciile stațiunii”, a mai spus primarul Mihai Mateescu.

Deși în momentul de față nu există o listă oficială a orașelor care vor fi retrogradate sau comasate, potrivit datelor Recensământului populației din 2021, niciuna dintre dintre cele nouă localități cu acest statut din județul Vâlcea nu ajunge la pragul de 10.000 de locuitori.

Cea mai mare populație o are Băbeni (7.570 de locuitori), urmat de Călimănești (7.348 de locuitori), Horezu ( 6.467 de locuitori) și Brezoi (5.696 de locuitori), în timp ce cele mai mici localități urbane ale județului din punct de vedere demografic sunt stațiunile Băile Olănești (3.750 de locuitori), Ocnele Mari (3.134 de locuitori) și Băile Govora (2.158 de locuitori).

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a spus marți că Guvernul pregătește Ordonanță de Urgență pentru reforma administrativ-teritorială, pentru „a doua etapă”, în cazul în care nu se vrea o comasare voluntară a localităților.

El a subliniat însă, la Antena 3 CNN, că termenul limită pentru comasarea voluntară a localităților este de 1 martie.

„La începutul anului vrem să avem Hotărârile de Consiliu Local”, a spus el.

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată într-o formă care să urmeze modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar.

Dacă s-ar aplica acest model, mai multe județe ar dispărea de pe hartă, fiind comasate cu cele în care se află sediile actualelor Curți de Apel. Acesta este doar un scenariu de lucru, nu o variantă finală sau o decizie politică asumată oficial.