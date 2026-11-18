Şoferii nu vor mai fi amendaţi dacă îşi uită acasă buletinul, permisul sau talonul maşinii. Camera Deputaților a votat legea

1 minut de citit Publicat la 12:28 18 Noi 2026 Modificat la 12:34 18 Noi 2026

Șofer oprit de polițist la un control în trafic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Camera Deputaților a votat, miercuri, legea prin care poliţiştii rutieri nu vor mai putea să-i amendeze pe şoferii care îşi uită acasă buletinul, permisul sau talonul maşinii. Agenţii îi vor verifica pe conducătorii auto în baza de date a autorităţilor. Legea merge la promulgare la preşedintele Nicuşor Dan. Scutirea de la amendă pentru lipsa fizică a actelor respective ar urma să se aplice doar în cazul celor eliberate de statul român.

Oamenii care nu deţin deloc permis de conducere şi sunt depistaţi la volan, în trafic, vor fi sancţionaţi în continuare de poliţişti, conform normelor în vigoare.

Legea merge la promulgare, iar după aceea regulile de aplicare trebuie făcute în 90 de zile, a transmis şi deputatul USR Alexandru Dimitriu, iniţiator al legii.

"Dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, nu mai plătești nimic pentru că au rămas acasă. Controlul rămâne exact cum era, iar cine conduce fără permis răspunde ca până acum.

Era o amendă rămasă din vremea în care singura dovadă că ai voie să conduci era cartonul din buzunar. Între timp, polițistul care te oprește te verifică în câteva secunde, iar amenda ajunsese să pedepsească doar faptul că ești om și mai uiți lucruri", a declarat Dimitriu.