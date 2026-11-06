Noi reguli pentru permisul de conducere, de astăzi. În ce situații șoferii pot pierde dreptul de a conduce și care sunt excepțiile

3 minute de citit Publicat la 07:31 06 Noi 2026 Modificat la 07:31 06 Noi 2026

Noile criterii medicale au intrat în vigoare la data de 6 noiembrie. Foto: Getty Images

Permisul de conducere va putea fi refuzat sau retras, începând de astăzi, șoferilor cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool. Noile reguli medicale se aplică atât la obținerea, cât și la reînnoirea permisului. Există însă și excepții: în anumite situații, șoferii își pot păstra dreptul de a conduce, chiar dacă au astfel de probleme medicale.

Modificările intră în vigoare vineri, 6 noiembrie 2026, și sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie. Acesta actualizează normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor, în acord cu noile reguli europene, potrivit InfoCons.

Una dintre cele mai importante schimbări este că un diagnostic medical nu mai înseamnă neapărat că o persoană nu poate obține sau reînnoi permisul. În anumite cazuri, medicul specialist va putea decide dacă afecțiunea respectivă îi permite șoferului să conducă în siguranță. Permisul ar putea fi eliberat sau reînnoit pe baza unui aviz favorabil, iar persoana va trebui să facă periodic controale medicale.

Ce se schimbă pentru șoferii care au probleme de vedere

Noile reguli prevăd o evaluare mai atentă a problemelor de vedere care pot afecta capacitatea de a conduce. Medicii vor verifica nu doar cât de bine vede o persoană, ci și câmpul vizual, vederea în lumină slabă, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, precum și existența vederii duble.

Potrivit InfoCons, pentru șoferii de autoturisme și motociclete sunt prevăzute și unele excepții. Astfel, chiar dacă o persoană nu îndeplinește toate cerințele privind acuitatea sau câmpul vizual, aceasta ar putea primi ori reînnoi permisul dacă un medic specialist stabilește că problema respectivă nu pune în pericol siguranța rutieră. Sunt necesare însă evaluări suplimentare.

Regulile clarifică și situația persoanelor care și-au pierdut vederea la un ochi. Acestea pot conduce în anumite condiții, dacă vederea ochiului sănătos este suficient de bună și dacă medicul confirmă că persoana s-a adaptat la această situație.

Prin urmare, nu orice problemă de vedere duce automat la pierderea dreptului de a conduce. Contează gravitatea afecțiunii și concluziile examinării medicale.

În ce condiții pot conduce persoanele cu afecțiuni psihice sau dependență de alcool

Schimbări apar și în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice. Noile norme se referă la afecțiuni mentale grave, dar și la tulburări persistente care afectează judecata, comportamentul sau capacitatea de adaptare.

În asemenea situații, permisul nu poate fi eliberat sau reînnoit dacă afecțiunea este incompatibilă cu șofatul în siguranță. Există însă posibilitatea unei excepții, dacă medicul specialist curant oferă un aviz favorabil și stabilește un program de controale periodice. Frecvența acestora depinde de evoluția bolii și de starea pacientului.

În cazul persoanelor care au avut probleme legate de consumul de alcool, permisul poate fi obținut sau reînnoit după o perioadă de abstinență și după ce medicul confirmă că afecțiunea este în remisiune. Persoana trebuie să primească un aviz medical favorabil și să respecte programul de monitorizare stabilit de specialist.

Asta nu înseamnă că persoanele dependente de alcool pot conduce fără restricții. Atât timp cât dependența sau tulburările asociate consumului afectează siguranța la volan, permisul nu poate fi eliberat ori reînnoit.

Noile prevederi vizează și consumul de droguri, dar și anumite medicamente. Permisul poate fi refuzat persoanelor care folosesc substanțe psihotrope sau tratamente care le afectează capacitatea de a conduce în siguranță. Potrivit InfoCons, această regulă poate privi inclusiv pacienții care urmează tratamente prescrise legal, dacă medicamentele respective au efecte incompatibile cu șofatul.

Reguli mai stricte pentru șoferii de camioane și autobuze

Pentru șoferii profesioniști, care conduc camioane și autobuze, cerințele medicale rămân mai stricte. Medicii trebuie să țină cont de riscurile suplimentare pe care le presupune conducerea unor asemenea vehicule și pot stabili restricții în funcție de natura și gravitatea afecțiunilor.

Ordinul Ministerului Sănătății modifică regulile privind vederea, tulburările psihice, consumul de alcool, droguri și medicamente. Celelalte criterii medicale necesare pentru obținerea permisului rămân neschimbate.

Ce trebuie să știe șoferii care își reînnoiesc permisul

InfoCons atrage atenția că fișa medicală necesară pentru obținerea sau reînnoirea permisului trebuie eliberată de o unitate medicală autorizată. Medicul de familie poate oferi o adeverință medicală, însă aceasta nu înlocuiește fișa completă, pentru care sunt necesare examinări efectuate de mai mulți specialiști.

În mod obișnuit, fișa medicală auto este valabilă un an. Pentru persoanele cu afecțiuni cronice pot fi stabilite perioade de valabilitate mai scurte sau obligația de a reveni la controale medicale periodice.

De asemenea, reînnoirea permisului înainte de data expirării nu elimină obligația evaluării medicale. Șoferii trebuie să demonstreze că îndeplinesc condițiile de sănătate necesare pentru a conduce.

InfoCons le recomandă celor care urmează să obțină sau să își reînnoiască permisul să verifice dacă unitatea medicală este autorizată și să ceară explicații în cazul în care primesc un aviz cu restricții. Acestea pot include, de exemplu, obligația de a purta ochelari sau lentile de contact la volan ori de a efectua controale medicale la anumite intervale.