Situație absurdă în Prahova: Un bărbat oferă gratuit o pădure, dar primăria spune că nu are bani să o primească

3 minute de citit Publicat la 09:11 17 Noi 2026 Modificat la 09:12 17 Noi 2026

Un bărbat din Prahova vrea să ofere gratuit o pădure de 1.700 de metri pătrați Primăriei Comarnic. Foto: Getty Images

Un bărbat din Prahova vrea să ofere gratuit o pădure de 1.700 de metri pătrați Primăriei Comarnic, pentru a îndeplini ultima dorință a mamei sale. Femeia, care a murit anul trecut, fusese ajutată de autoritățile locale cu lemne de foc și și-a dorit ca pădurea familiei să ajungă în proprietatea orașului, astfel încât și alți oameni nevoiași să poată beneficia de ajutor. Numai că, după aproape nouă luni de așteptare, cei doi fii ai săi au primit un răspuns neașteptat: primăria le-a transmis că nu are bani pentru documentele necesare acceptării donației, potrivit Observatorului Prahovean.

Totul a început în 2024, când Maria Marina, o femeie de 94 de ani care locuia în cartierul Posada din Comarnic, a primit lemne de foc de la primărie. Ajutorul a însemnat mult pentru ea, iar bătrâna a vrut să întoarcă gestul. Le-a propus fiilor săi să doneze orașului un teren împădurit pe care familia îl deținea în zonă, pentru ca lemnele să poată fi folosite, în măsura posibilităților, tot pentru oamenii care au nevoie de ajutor.

Maria Marina a murit pe 23 iunie 2025, la vârsta de 95 de ani, însă cei doi fii au decis să îi respecte dorința. Unul dintre ei, Ion Marina, care locuiește în Băicoi, a început demersurile pentru donarea terenului.

A depus actele pentru donație, dar a așteptat aproape nouă luni pentru un răspuns

Pădurea se află în extravilanul orașului Comarnic, în punctul Cernica pe Cărpiniș, și are o suprafață de aproximativ 1.700 de metri pătrați. Potrivit documentelor prezentate publicației Observatorul Prahovean, terenul figurează în actele de proprietate și în documentele succesorale ale familiei.

Ion Marina susține că pădurea fusese deja intabulată și că familia plătise în trecut pentru clarificarea situației juridice. Cei doi frați nu cer niciun ban în schimbul terenului, ci vor doar ca acesta să intre în patrimoniul orașului.

În decembrie 2025, bărbatul a depus la Primăria Comarnic documentele necesare pentru donație. Au trecut însă lunile fără să primească un răspuns oficial. După mai multe telefoane, un reprezentant al instituției i-ar fi explicat că procedura durează și că este nevoie de o hotărâre a Consiliului Local.

Cum situația nu se rezolva, Ion Marina a apelat la Prefectura Prahova. Sesizarea sa a fost înregistrată pe 15 iunie 2026 și transmisă ulterior primăriei, pentru formularea unui răspuns.

Abia pe 9 septembrie, la aproape nouă luni de la depunerea cererii inițiale, bărbatul a primit o adresă oficială. Răspunsul nu era însă cel la care se aștepta.

Primăria Comarnic spune că nu are bani pentru actele cadastrale și notariale

În documentul transmis familiei, Primăria Comarnic a explicat că, pentru moment, nu poate accepta pădurea, deoarece nu dispune de fondurile necesare formalităților.

„La acest moment donația nu poate fi acceptată datorită lipsei fondurilor necesare întocmirii documentațiilor cadastrale și notariale”, se arată în răspunsul autorităților, publicat de Observatorul Prahovean.

Explicația l-a surprins pe Ion Marina, care nu înțelege cum poate o primărie să invoce lipsa banilor atunci când cineva îi oferă gratuit un teren.

„Nu îmi vine să cred”, a declarat bărbatul pentru publicația locală.

Acesta spune că înțelege că o donație presupune anumite cheltuieli, însă ar vrea să știe cât ar costa exact actele și de ce nu poate fi găsită o soluție. Cu atât mai mult cu cât familia deține deja documente cadastrale și succesorale pentru proprietate.

Existența acestor documente nu înseamnă însă că transferul se poate face fără alte formalități. Deocamdată, nu este clar ce acte suplimentare sunt necesare și cât ar costa întocmirea lor.

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Comarnic să precizeze valoarea cheltuielilor invocate și să explice dacă există și alte motive pentru care donația nu poate fi acceptată. La momentul publicării investigației, instituția nu transmisese încă un răspuns la aceste întrebări.

Între timp, pădurea rămâne în proprietatea familiei. Ion Marina speră că situația va putea fi rezolvată și că el și fratele său vor reuși, în cele din urmă, să îndeplinească dorința mamei lor.