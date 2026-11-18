Acces extins la tratamente pentru pacienții cu boli rare. Cele şapte spitale noi care vor putea oferi servicii decontate de CNAS

1 minut de citit Publicat la 09:20 18 Noi 2026 Modificat la 09:20 18 Noi 2026

Acces extins la tratamente pentru pacienții cu boli rare / Sursa foto: GettyImages

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că se extinde accesul la tratament pentru pacienții cu boli rare. Șapte noi spitale vor putea oferi servicii medicale decontate de CNAS, potrivit unui proiect de ordin pus în transparență decizională de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Cele 7 spitale în care ar urma ca serviciile medicale pentru pacienţii cu boli rare să fie decontate de CNAS se află la Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Zalău, Miercurea-Ciuc şi Bucureşti.

"Extindem accesul la tratament pentru pacienții cu boli rare. Șapte noi spitale vor putea oferi servicii medicale decontate de CNAS, mai aproape de pacienți.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au pus în transparență decizională un proiect de ordin prin care extindem rețeaua unităților sanitare care pot derula programe naționale de sănătate curative pentru pacienții cu boli rare.

Concret, propunem includerea a șapte noi unități sanitare:

Cluj-Napoca – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii: hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită.

Timișoara – Spitalul Județean „Pius Brînzeu”: miastenie gravis generalizată și neuromielită optică.

Craiova – Spitalul de Neuropsihiatrie: boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune.

Brașov – Spitalul Județean: hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis și neuromielită optică.

Zalău – Spitalul Județean: boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune.

Miercurea Ciuc – Spitalul Județean: boala Fabry.

București – Institutul Clinic Fundeni: alfa-manozidoză.

În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative. La Cluj-Napoca există deja trei pacienți care necesită tratament, iar la Miercurea Ciuc un copil diagnosticat cu boala Fabry.

Pentru acești oameni și familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puțină incertitudine și acces mai facil la îngrijire.

Pentru mine, accesul la diagnostic și tratament trebuie să fie o realitate, nu doar o promisiune. Iar pacienții cu boli rare au nevoie de soluții adaptate nevoilor lor", a postat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.