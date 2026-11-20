"Cel mai mare salt înainte din ultimele decenii". O pastilă pe zi a făcut tumorile să dispară la unii pacienți cu cancer pancreatic

2 minute de citit Publicat la 11:38 20 Noi 2026 Modificat la 11:38 20 Noi 2026

O pastilă administrată zilnic, care pare să micșoreze tumorile și, la unii pacienți, chiar să le elimine, este considerată cea mai mare descoperire din ultimele decenii în tratamentul cancerului pancreatic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O pastilă administrată zilnic, care pare să micșoreze tumorile și, la unii pacienți, chiar să le elimine, este considerată cea mai mare descoperire din ultimele decenii în tratamentul cancerului pancreatic, scrie BBC. Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai letale tipuri de cancer și unul dintre cele mai greu de tratat.

În primele etape ale studiilor clinice, la unul din 12 pacienți care au primit daraxonrasib împreună cu chimioterapie, cancerul nu a mai fost detectat în radiografii. Tumorile s-au oprit din creștere la aproape toți cei 61 de participanți. Toți fuseseră diagnosticați recent cu cancer pancreatic avansat, care se extinsese și în alte părți ale corpului.

Medicii subliniază însă că nu se știe încă cât timp poate ține tratamentul boala sub control și că acesta nu trebuie privit ca un leac.

Extrem de încurajator

Organizația Cancer Research UK a numit rezultatele „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii” pentru pacienții cu cancer pancreatic.

Dr. Sam Godfrey, de la organizația caritabilă britanică, a declarat pentru BBC News că rezultatele sunt extrem de încurajatoare. „Acest nou medicament a reușit să atace o țintă despre care se credea că nu poate fi atinsă de niciun medicament. Vedem în sfârșit progrese în cancerul pancreatic, progrese pe care le așteptam de foarte mult timp.”

Cancerul pancreatic este cunoscut ca fiind foarte greu de tratat și are cea mai mică rată de supraviețuire dintre toate tipurile frecvente de cancer din Marea Britanie.

Chimioterapia poate micșora puțin tumorile, dar de cele mai multe ori cancerul revine.

Majoritatea pacienților cu boală avansată supraviețuiesc câteva luni, nu ani. Medicii speră că noul tratament le-ar putea oferi pacienților mai mult timp, chiar dacă nu poate opri definitiv boala.

Pacienții au fost urmăriți în medie un an și jumătate, iar la unii dintre ei cancerul nu a revenit în această perioadă. Sunt necesare studii mai lungi pentru a afla dacă vreunul dintre aceste cazuri poate intra în remisie și pentru cât timp.

Dr. Wungki Park, de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din Statele Unite, implicat în studiu, a spus că rezultatele de până acum sunt extrem de încurajatoare. „Începem să vedem nu doar un procent mai mare de pacienți la care tumorile răspund la tratament, ci și răspunsuri mai puternice și o durată aproape dublă a controlului bolii. Acest lucru s-ar putea traduce, în cele din urmă, printr-o durată de viață mai lungă”, a declarat el.

Daraxonrasib este un inhibitor KRAS care a fost deja aprobat în Statele Unite. Zeci de alte tipuri de cancer, printre care cel pulmonar și cel ovarian, pot avea mutații asemănătoare, așa că medicamentul ar putea ajuta și mulți alți pacienți. „Sper ca succesul pe care începem să-l vedem în cancerul pancreatic să poată fi extins și la alte tipuri de cancer”, a spus dr. Godfrey.

El a subliniat că studiile pe termen lung și rezultatele lor sunt esențiale. „Cancerul poate reveni. Chiar dacă imaginile medicale nu mai arată niciun semn al bolii, nu poți ști sigur că ai scăpat de cancer decât după ce trece mai mult timp.”

În Statele Unite, cancerul pancreatic reprezintă aproximativ 3% din toate cazurile de cancer și aproximativ 8% din decesele cauzate de cancer, ucigând în jur de 53.000 de oameni pe an. În Marea Britanie, potrivit Cancer Research UK, sunt diagnosticate anual 11.500 de cazuri și se înregistrează aproximativ 10.200 de decese.

Actorul Alan Rickman a murit din cauza acestei boli în 2016, la cinci luni după ce a fost diagnosticat. Printre simptome se pot număra îngălbenirea pielii și a ochilor (icterul), mâncărimile pielii, urina mai închisă la culoare, scaunul mai deschis la culoare, pierderea inexplicabilă în greutate, oboseala și febra.