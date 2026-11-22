1 minut de citit Publicat la 15:38 22 Noi 2026 Modificat la 15:45 22 Noi 2026

Ministerul Sănătăţii suplimentează stocurile de vaccin antigripal. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Sănătăţii a anunţat, duminică, faptul că peste 570.000 de doze noi de vaccin antigripal ajung în farmacii în zilele următoare. Este vorba despre 528.000 de doze Vaxigrip şi de 50.000 de doze Efluelda, vaccin destinat persoanelor de peste 60 de ani, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres.

În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccin gripal, noi tranşe importante devin disponibile pentru populaţie:

Vaxigrip (528.000 de doze): Lotul a fost deja recepţionat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început. Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcţie de ritmul livrărilor către farmacii).

(528.000 de doze): Lotul a fost deja recepţionat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început. Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcţie de ritmul livrărilor către farmacii). Efluelda, vaccin destinat persoanelor în vârstă de peste 60 de ani (50.000 de doze): Un lot suplimentar, iniţial destinat altor ţări, a plecat din Franţa şi va ajunge în România marţi. După finalizarea procedurilor de recepţie şi verificare a calităţii, facturarea va începe miercuri, urmând ca şi acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare.

Situaţia celorlalte vaccinuri şi a imunizării la nivel naţional:

Influvac: Stocurile alocate iniţial sunt aproape epuizate (sub 10.000 de doze disponibile în reţea).

ANMDMR, alături de alte autorităţi competente europene, solicită producătorului analiza posibilităţii de a menţine în funcţiune liniile de fabricaţie pentru loturi suplimentare destinate părţii a doua a sezonului rece.

Conform raportărilor oficiale din Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), până la data de 15 noiembrie 2026 au fost vaccinate antigripal 956 092 de persoane, a mai transmis sursa amintită.