Vaccinarea antigripală după 60 de ani. De ce poate fi nevoie de un vaccin adaptat vârstei

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar nu mai răspunde la fel de eficient la infecții și la vaccinuri. Sursa foto: Getty Images

Vârsta este un factor important atunci când vine vorba despre vaccinarea antigripală. După 60 de ani, nu crește doar riscul de a dezvolta o formă severă de gripă, ci se modifică și răspunsul sistemului imunitar la vaccin. De aceea, pentru persoanele vârstnice pot fi recomandate vaccinuri adaptate nevoilor lor. Prof. dr. Anca Streinu-Cercel a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate”, de la Antena 3 CNN, de ce este importantă vaccinarea antigripală și cum poate fi ales vaccinul potrivit.

De ce contează vârsta atunci când ne vaccinăm antigripal

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar nu mai răspunde la fel de eficient la infecții și la vaccinuri. În aceste condiții, un vaccin adaptat vârstei poate contribui la obținerea unui răspuns imun mai bun.

„Din păcate, și în cazul vaccinării antigripale contează vârsta, așa cum se întâmplă în multe alte situații. Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul nostru imunitar nu mai răspunde la fel de bine la vaccinare. De aceea, avem nevoie de un vaccin adaptat nevoilor noastre din acel moment”, a explicat prof. dr. Anca Streinu-Cercel.

Medicul a precizat că răspunsul la vaccinare diferă de la o persoană la alta, iar vârsta poate influența capacitatea organismului de a produce anticorpi. Din acest motiv, există vaccinuri antigripale concepute special pentru persoanele în vârstă, care urmăresc stimularea unui răspuns imun mai puternic.

„Fiecare dintre noi răspunde într-un mod diferit la o anumită infecție. Odată cu vârsta, sistemul imunitar nu mai reacționează întotdeauna așa cum ar trebui. În aceste condiții, avem nevoie de o cantitate mai mare de antigen în vaccin, astfel încât să obținem un răspuns imun mai puternic. Nu spunem că suntem mai în vârstă, ci că avem nevoie de un «booster», de un răspuns mai bun la antigenele respective”, a explicat medicul.

De la ce vârstă poate fi recomandat un vaccin antigripal adaptat

Potrivit specialistului, vaccinurile antigripale adaptate vârstei pot fi recomandate începând de la 60 de ani, în funcție de starea de sănătate și de eventualele afecțiuni asociate.

„Vaccinarea cu un vaccin adaptat vârstei este recomandată de la 60 de ani, cu variații în funcție de complicațiile pe care le avem. Este foarte important ca persoanele să întrebe medicul de familie, medicul specialist sau farmacistul dacă au nevoie de un alt tip de vaccin decât cel cu doză standard. Decizia trebuie luată în cunoștință de cauză”, a declarat prof. dr. Anca Streinu-Cercel.

Vaccinul antigripal este adaptat în fiecare an în funcție de tulpinile de virus gripal care circulă în sezonul respectiv. În cazul persoanelor vârstnice, alegerea unui vaccin potrivit poate fi importantă pentru reducerea riscului de complicații.

Gripa poate crește riscul de infarct și accident vascular cerebral

Gripa nu afectează doar sistemul respirator. În special în cazul persoanelor în vârstă și al celor cu afecțiuni preexistente, infecția poate fi asociată cu un risc mai mare de complicații cardiovasculare, spitalizare și evoluție severă.

„Avem nevoie de un vaccin care să stimuleze sistemul imunitar, astfel încât acesta să răspundă corespunzător și să producă un nivel ridicat de anticorpi, care să ne protejeze pe durata sezonului gripal. Vaccinarea ne ajută să prevenim complicațiile, care pot fi foarte importante în cazul persoanelor vârstnice”, a subliniat medicul.

Prof. dr. Anca Streinu-Cercel a atras atenția și asupra riscurilor cardiovasculare asociate gripei, menționând creșteri importante ale riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral în prima săptămână după îmbolnăvire. Aceste riscuri fac cu atât mai importantă prevenția în rândul persoanelor vulnerabile.

Vaccinarea antigripală, posibilă și în farmacii

Accesul la vaccinare a fost facilitat și prin programele de pregătire a farmaciștilor, care pot administra vaccinul în farmaciile autorizate și incluse în program.

„De doi ani se derulează un program de formare pentru farmaciști, în care obțin un atestat ce le permite să vaccineze în farmacie. Există farmacii înscrise în acest program, unde persoanele pot merge cu rețeta primită de la medicul de familie sau de la medicul specialist, pot ridica vaccinul și se pot vaccina în același loc. Astfel, încercăm să facilităm accesul persoanelor vulnerabile la vaccinare”, a explicat medicul.

Vaccinarea contribuie atât la protejarea persoanei imunizate, cât și la reducerea riscului de transmitere a infecției către cei din jur, inclusiv către persoanele care nu se pot vaccina din anumite motive medicale.

„Prin vaccinare ne protejăm pe noi, dar îi protejăm și pe cei din jur. Există persoane cu imunodepresie severă care nu pot fi vaccinate din diferite motive. Dacă noi ne vaccinăm, contribuim și la protejarea lor”, a spus prof. dr. Anca Streinu-Cercel.

Cât de sigur este vaccinul antigripal

Medicul a subliniat că vaccinarea antigripală are la bază numeroase studii privind siguranța și eficiența sa și a recomandat ca persoanele vulnerabile să discute cu medicul despre tipul de vaccin potrivit și momentul administrării.

„Vaccinarea este extrem de sigură, existând foarte multe studii care susțin datele pe care le-am menționat. Vaccinul trebuie adaptat vârstei, iar vaccinarea trebuie făcută la momentul potrivit. Acum este un moment favorabil, pentru că vremea s-a schimbat și ne apropiem de sezonul rece, când virusul gripal circulă mai intens. Vom avea din ce în ce mai multe cazuri, iar persoanele în vârstă sunt printre cele mai vulnerabile”, a concluzionat prof. dr. Anca Streinu-Cercel.