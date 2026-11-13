Cele trei semne care îți spun că ai o inimă bolnavă, indiferent de vârstă

Durerea nu se manifestă întotdeauna la fel și poate iradia către umărul stâng sau ambii umeri, spate, mandibulă și gât. Foto: Getty Images

Problemele cardiace pot fi înșelătoare, întrucât de multe ori nu dau simptome evidente și pot duce la complicații care se instalează brusc. Durerea în piept, lipsa de aer sau palpitațiile sunt câteva dintre semnalele de alarmă pe care nu trebuie să le ignorăm. Cardiologul Alice Munteanu a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt cele trei semne ce pot indica o afecțiune cardiacă și în ce situații trebuie să cerem ajutor medical.

„Sunt trei semne importante în cardiologie, de la care nu trebuie să abdicăm. Vorbim de durere toracică, deci durere în piept, lipsa de aer, care se numește dispnee, și palpitații. Cumva, îți bate inima, o simți în gât”, explică medicul.

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă este durerea toracică. Aceasta nu se manifestă întotdeauna la fel și poate iradia către umărul stâng sau ambii umeri, spate, mandibulă și gât. Uneori, durerea este însoțită de transpirații, lipsă de aer și o stare puternică de anxietate.

„Te doare în piept, se duce în umăr, în umărul stâng sau în ambii umeri, se duce în spate, în mandibulă, în gât, este însoțită de transpirații. Durerea, pe o scară de la 1 la 10, să înțeleagă toată lumea, este de 8-10. Nu poți să stai de durere. Durerea de inimă te face să pui mâna pe telefon, nu te lasă să stai pe canapea. Este o durere care merge și ea cu o lipsă de aer, te bagă în anxietate, pentru că simți că ceva nu e în regulă și parcă nu știi unde să te duci”, spune cardiologul.

Medicul atrage atenția că durerea provocată de o problemă cardiacă poate fi resimțită ca o gheară sau ca o menghină care strânge pieptul. Mai mult, nu apare întotdeauna în forma clasică. Uneori, pacienții pot confunda simptomele cu o problemă digestivă sau cu o durere musculară.

„Uneori, durerea iradiază până la ultimele două degete, pe toată mâna stângă, nu dreaptă. Sau, uneori, aici este marea problemă, nu te doare chiar în piept, te doare în capul pieptului. Poți să ai o durere, cum spunem noi, de stomac, dar, de fapt, ea nu e de stomac, e tot de la inimă. Sau poți să ai doar durerea din umăr, te doare umărul stâng foarte tare și se duce până în cot și simți și o jenă în piept, dar nu te gândești că poate să fie de la inimă. Trebuie să fim foarte atenți! Sunt lucruri care pot indica un infarct”, avertizează Alis Munteanu.

Durerea toracică poate apărea și în anumite contexte, nu doar în timpul efortului fizic. Stresul puternic, o ceartă, o veste proastă sau chiar o emoție intensă, inclusiv una pozitivă, pot declanșa astfel de manifestări.

Al doilea semn important este dispneea, adică senzația de lipsă de aer. Nu este vorba despre oboseala obișnuită de după o zi solicitantă, ci despre dificultatea de a respira sau despre senzația că aerul nu este suficient chiar și la eforturi mici.

„Un pacient care are lipsă de aer, dar nu orice lipsă de aer. Simt că merg și nu mai pot să merg. Fac câțiva pași și obosesc. Când trag aer în piept, parcă nu îmi ajunge aerul. Obosesc la urcatul scărilor. Dacă se instalează brusc o lipsă de aer, obligatoriu pacientul trebuie să ajungă urgent la medic”, explică medicul.

Al treilea semn îl reprezintă palpitațiile, senzația că inima bate prea repede, prea puternic sau neregulat. Acestea pot avea mai multe cauze, însă atunci când apar frecvent sau sunt însoțite de durere în piept, amețeală ori lipsă de aer, necesită evaluare medicală.

Picioarele umflate pot indica o insuficiență cardiacă

Pe lângă cele trei semne principale, cardiologul atrage atenția și asupra umflării picioarelor. Edemele pot fi un semn de insuficiență cardiacă, o afecțiune în care inima nu mai reușește să pompeze sângele suficient de eficient pentru a asigura circulația corespunzătoare.

„Picioarele umflate pot arăta o insuficiență cardiacă. Asta înseamnă că ”pompa” nu asigură întoarcerea și echilibrul acesta lichidian, nu asigură circulația corespunzătoare și, practic, picioarele se umflă”, explică Alis Munteanu.

Totuși, medicul precizează că umflarea picioarelor nu indică automat o problemă cardiacă. Edemele pot apărea și ca reacție la anumite medicamente, inclusiv la unele tratamente pentru hipertensiune, dar și în cazul unor afecțiuni renale sau venoase.

„Se pot umfla picioarele și de la o problemă renală, pentru că un pacient cu o problemă cardiacă, cu insuficiență cardiacă, de obicei, are și afectare renală. Pot să se umfle picioarele și prin faptul că ai o boală de vene. Dar, oricum ar fi, aceste edeme trebuie cumva controlate la medic”, avertizează cardiologul.

Medicul recomandă să nu ignorăm aceste manifestări și să solicităm o evaluare medicală pentru a identifica exact cauza lor. În cazul unei dureri toracice puternice, al unei lipse de aer instalate brusc sau al altor semne sugestive pentru un infarct, trebuie apelat imediat numărul de urgență 112.