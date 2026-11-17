Catedrala Națională nu va fi deschisă de Sfântul Andrei, anul acesta. Care este motivul

<1 minut de citit Publicat la 23:32 17 Noi 2026 Modificat la 23:35 17 Noi 2026

Catedrala Națională nu va fi deschisă de Sfântul Andrei, anul acesta. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Catedrala Națională nu va fi deschisă, anul acesta, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, a informat, marți, Patriarhia Română, conform Agerpres. Deocamdată, Catedrala Națională poate fi vizitată doar la exterior, în perimetrul esplanadei.

"În acest an, din cauza lucrărilor aflate în desfășurare la interiorul Catedralei Naționale din București, al doilea hram al Catedralei Naționale, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie), va fi celebrat la Paraclisul «Învierea Domnului» al Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea acesteia", a precizat Biroul de Presă al Patriarhiei Române, într-un comunicat transmis Agerpres.

În prezent, vizitarea Catedralei Naționale se poate face doar la exterior, exclusiv în spațiul esplanadei (piațetei).

Patriarhia Română mulțumește credincioșilor pentru înțelegere și îi îndeamnă să întâmpine această sărbătoare cu bucurie sufletească, în comuniune și rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

"După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naționale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaș va fi deschis credincioșilor și pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe și a vizita acest edificiu reprezentativ al credinței ortodoxe și simbol al unității și demnității spirituale a poporului român", mai informează Patriarhia.