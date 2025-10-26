Ce nu s-a văzut la televizor la Sfințirea Catedralei Naționale. Imagini inedite

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Foto: Inquam Photos / George Călin

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Naţională, a fost inaugurată oficial duminică. La slujbă au participat numeroşi lideri politici, precum Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Preşedintele Moldovei, Maia Sandu. Peste 8.000 de credincioşi şi 2.500 de invitaţi urmează să se închine în Altarul Sfânt.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi Patriarhul Daniel, alături de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi, au sfinţit pictura Catedralei Naţionale. Catedrala are o lungime de 126 de metri, o lățime de 67,7 metri și o înălțime de 127 de metri, fiind cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

› Vezi galeria foto ‹

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Sfinţirea altarului Catedralei Naţionale a avut loc în 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri. În piciorul Sfintei Mese este aşezată lista cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuţi şi fragmente din moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi ale Mucenicilor de la Niculiţel.