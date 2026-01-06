Nume sărbătorite de Sf. Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie

2 minute de citit Publicat la 20:00 06 Ian 2026 Modificat la 20:00 06 Ian 2026

Nume sărbătorite de Sf. Ioan Botezătorul FOTO: Getty Images

Ziua de 7 ianuarie are o semnificație aparte în calendarul creștin-ortodox, fiind dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Mai multe nume românești sunt sărbătorite de Sf. Ioan, în afara clasicelor Ion și Ioana.

Considerat Înaintemergătorul Domnului și cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului, Sfântul Ioan este un simbol al curajului, credinței și dreptății.

Foarte mulți români își serbează onomastica în această zi, purtând nume derivate sau inspirate din numele Ioan.

Lista numelor românești sărbătorite de Sf. Ioan

De Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie, își serbează onomastica toate persoanele care poartă nume provenite din forma biblică Ioan, de origine ebraică („Yehohanan”), cu sensul de „Dumnezeu este milostiv”.

Nume masculine sărbătorite de Sf. Ioan

Cele mai frecvente nume bărbătești sunt:

Ioan

Ion

Ionuț

Ionel

Ionică

Ioachim

Ivan (variantă slavă)

Johann/ John (forme internaționale, mai rar întâlnite)

În mediul rural, dar și în multe familii tradiționale, Ion rămâne unul dintre cele mai răspândite prenume masculine din România, fiind asociat cu simplitatea, hărnicia și legătura profundă cu valorile creștine.

Nume feminine sărbătorite de Sf. Ioan

Și femeile care poartă nume derivate din Ioan își sărbătoresc ziua de nume pe 7 ianuarie:

Ioana

Ionela

Ionica

Ionuța

Oana

Ancuța (în anumite tradiții regionale)

Ivana (mai rar, influență slavă)

Ioana este una dintre cele mai populare variante feminine, apreciată pentru sonoritatea sa plăcută și pentru încărcătura spirituală puternică.

De-a lungul timpului, aceste nume au fost adaptate în funcție de regiune, influențe culturale și preferințe familiale, însă toate își păstrează legătura cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu semnificația sa profund religioasă.

Semnificația numelor Ion, Ioana și derivate

Numele Ion și Ioana, alături de derivatele lor, au o semnificație puternică, atât din punct de vedere religios, cât și cultural. Originea comună a acestor nume se află în limba ebraică, unde „Yehohanan” înseamnă „Dumnezeu a arătat milă” sau „Dumnezeu este milostiv”.

Ce semnifică numele Ion

Ion este considerat un nume tradițional românesc, profund înrădăcinat în cultura populară. Persoanele care poartă acest nume sunt adesea descrise ca fiind:

sincere și directe,

muncitoare și responsabile,

atașate de familie și de tradiții,

cu un puternic simț al dreptății.

În literatura română, numele Ion a fost adesea folosit pentru a reprezenta țăranul român, omul simplu, dar demn, ceea ce a contribuit la popularitatea și longevitatea sa.

Ce semnifică numele Ioana

Varianta feminină Ioana păstrează aceeași încărcătură spirituală, fiind asociată cu:

blândețea,

empatia,

echilibrul emoțional,

credința și loialitatea.

Ioana este un nume elegant și atemporal, ales frecvent de părinți pentru semnificația sa pozitivă și pentru legătura sa cu valorile creștine.

Semnificația derivatelor

Derivatele precum Ionuț, Ionel, Ionela sau Oana adaugă o notă de familiaritate și afecțiune numelui de bază. Ele sunt adesea asociate cu persoane sociabile, optimiste și deschise, păstrând în același timp sensul originar al milei divine.

Importanța onomasticii de Sf. Ioan în tradiția românească

Ziua de Sfântul Ioan Botezătorul este, după Crăciun, una dintre cele mai importante sărbători de iarnă. În multe zone din țară, există obiceiul ca finii să-și viziteze nașii, iar mesele festive să continue atmosfera sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, urările de „La mulți ani de Sf. Ioan!” pentru cei care își sărbătoresc numele în această zi sunt un gest de respect și apropiere, iar această zi reprezintă un bun prilej de reuniune familială.