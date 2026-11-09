Sfântul din calendarul ortodox, în 9 noiembrie 2026. Este considerat ocrotitorul bolnavilor și oamenii se roagă la el pentru sănătate

4 minute de citit Publicat la 11:16 09 Noi 2026 Modificat la 11:18 09 Noi 2026

Sfântul din calendarul ortodox, în 9 noiembrie 2026 FOTO: Getty Images

Sfântul Nectarie Taumaturgul este sărbătorit în calendarul creştin ortodox la 9 noiembrie, fiind considerat un ocrotitor al bolnavilor, în special al celor care suferă de cancer. Există mărturii despre vindecări făcute prin intermediul său, astfel că ierarhul grec este invocat în rugăciunile credincioșilor pentru sănătate și alinarea suferințelor.

Cine a fost Sfântul Nectarie Taumaturgul

Sfântul Nectarie Taumaturgul, cunoscut și ca Nectarie din Eghina, a fost un ierarh al bisericii ortodoxe, teolog și duhovnic grec, care a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea.

S-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, din părinţi săraci, dar foarte evlavioşi. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se de mic de o aleasă educaţie creştinească. După primii ani de şcoală, Anastasie a fost trimis să înveţe carte la Constantinopol, unde a studiat teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi.

A intrat în monahism, în chinovia "Noua Mănăstire", la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. Mai târziu, când a primit schima mare, ultima treaptă a făgăduinţelor vieţii călugăreşti, avea să primească numele de Nectarie.

În 1885, după ce a terminat studiile teologice la Atena, a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic în Alexandria, fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de Pentapole.

A fost depus din acest rang, fiind defăimat la patriarh cum că ar vrea să-i ia locul. Cerându-şi iertare de la toţi, a dat slavă lui Dumnezeu, căci s-a împlinit şi cu dânsul cuvântul Mântuitorului, Care zice: "Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea" (Matei 5,11).

S-a retras apoi la Atena, în anul 1891, sărac şi nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu şi în rugăciunile Maicii Domnului. Aici a fost câţiva ani predicator, profesor şi director al unei şcoli teologice pentru preoţi, până în anul 1894.

Sfântul Nectarie era un isihast şi un mare lucrător al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândeţe şi îndelungă răbdare.

Dorind la bătrâneţe să se retragă la mai multă linişte, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul mai multor credincioşi şi ucenici, o mănăstire în insula Eghina, unde s-a retras definitiv.

Mulţi bolnavi şi săraci alergau la mănăstirea din Eghina şi cereau ajutorul Sfântului Nectarie. Mai ales după Primul Război Mondial, oamenii, lipsiţi de orice ajutor, veneau la el ca la părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor din mănăstire să împartă la cei lipsiţi orice fel de alimente şi să nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. Dar şi cei bolnavi se vindecau cu rugăciunile Sfântului Nectarie, căci se învrednicise de darul facerii de minuni.

De aceea, toţi, mireni şi călugări, săraci şi bogaţi, cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe păstor şi un vas ales al Duhului Sfânt şi urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toţi, căci putea toate prin Hristos, Care locuia în el. Apoi era foarte smerit şi blând şi nu căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber lucra la grădina mănăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toţi se foloseau de tăcerea şi smerenia lui.

Pe lângă multele sale ocupaţii duhovniceşti, Sfântul Nectarie a scris şi a redactat mai multe scrieri teologice de morală şi de istorie a Bisericii, întărind tradiţia Sfinţilor Părinţi în patria sa, împotriva influenţelor occidentale care asaltau ţările ortodoxe.

Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite. Astfel, numeroşi slujitori şi ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile.

La 8 noiembrie 1920, după aproape două luni de suferinţă, Sfântul Nectarie şi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos. După o lungă perioadă de la trecerea sa la cele veşnice, trupul său s-a aflat în mormânt întreg şi nestricat, răspândind multă mireasmă. În ziua de 3 septembrie 1953, sfintele sale moaşte au fost scoase din mormânt şi aşezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire şi binecuvântare.

În anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaştele Sfântului Nectarie, l-a declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie.

De ce este considerat ocrotitorul bolnavilor de cancer

Legătura Sfântului Nectarie cu persoanele bolnave de cancer are la bază atât propria sa suferință, cât și numeroasele mărturii despre vindecări atribuite rugăciunilor sale.

Sfântul a murit la 8 noiembrie 1920, după ce a suferit aproximativ un an și jumătate de cancer. A îndurat boala cu răbdare și credință, fără să renunțe la rugăciune și la grija față de cei din jur.

După moartea sa, au început să circule mărturii despre vindecări și ajutor primit de credincioși care se rugaseră la mormântul său sau îi ceruseră mijlocirea. Tradiția bisericească amintește inclusiv cazuri de însănătoșire a unor persoane care sufereau de boli grave, considerate la vremea respectivă fără leac.

Moaștele sale au fost descoperite în 1953, când trupul a fost scos din mormânt și așezat spre cinstire în biserica Mănăstirii Sfânta Treime din Eghina. Potrivit relatărilor bisericești, acestea răspândeau o mireasmă plăcută, iar cinstirea sa s-a răspândit treptat în lumea ortodoxă.

În 1961, Patriarhia Ecumenică l-a canonizat oficial, stabilind data de 9 noiembrie ca zi de prăznuire.

De atunci, Sfântul Nectarie este invocat în rugăciunile credincioșilor pentru vindecarea bolilor grele, în special a cancerului. Mulți oameni merg la biserici și mănăstiri unde se află părticele din moaștele sale pentru a se ruga pentru sănătate, pentru puterea de a trece peste suferință sau pentru însănătoșirea celor dragi.

În tradiția ortodoxă, vindecările sunt privite ca daruri ale lui Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților. Rugăciunea și sprijinul spiritual nu înlocuiesc însă diagnosticul, tratamentul oncologic sau recomandările medicilor, ci pot reprezenta un sprijin sufletesc pentru pacienți și familiile lor.